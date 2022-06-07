國泰獲港府同意延長過渡貸款融資期限　隨時借78億

因管理不善而在全球最佳航空公司排行榜跌出3甲的國泰航空披露，香港政府同意就78億元過渡貸款融資的可提取期限，再度延長12個月，直至2023年6月8日，為2020年6月9日宣布的390億元資本重組的一部分。這意味國泰可隨時向「公帑」借78億元。

公司亦提到，由於港府最近調整旅遊限制及檢疫規定，正積極恢復航班運力，故預期會對業務具正面影響。然而，公司也直言未能扭虧，現正評估最新發展對營運及成本的潛在效益，根據初步估算，目標是將營運現金消耗於未來數月減至每月少於5億元。

儘管為配合香港以至全球航空業預期在未來18至24個月復甦，公司已重新啟動招聘人手，但國泰何時才能止蝕依然難以估計。該公司繼2020年度巨虧216.48億元後，2021年度仍蝕55.27億元，兩年累虧271.75億元。管理層年初預計，公司需要由本年2月起，每月燒錢10億至15億元。雖然目前燒錢預算料減，但近月油價顯著飆升，令全球航空業的燃油價格也跟隨飆高，營運前景依舊添壓。

在虧損未止下，上述提到的港府2020年空前「救亡」行動仍恐淪落為浪費公帑的無底深潭。未計還本，國泰目前已最少拖欠港府逾8.7億元的款項，事緣公司2月時宣布，董事局已議決延遲派付原定於2022年2月14日到期，應支付予優先股持有人的股息。根據公司章程所載列的優先股條款規定，任何延遲派付的優先股股息將予累計，並構成欠款，而該等欠款應有權按當前的股息率享有股息。

上述優先股持有人就是港府。回顧2020年6月，國泰獲得港府「泵水」合共273億元「救亡」，其中包括向財政司司長法團全資擁有的Aviation 2020 Limited發行195億元優先股。該批優先股自發行日起計滿3年之日的年利率為3厘，第4年及第5年的年息分別為5厘及7厘，之後的年息則為9厘。股息支付日為每半年支付一次。

以此推算，2月拖欠的優先股股息逾2.92億元，計及之前，3次累計拖欠8.775億元。國泰稱，該等欠款完全支付前，公司將不會派發普通股股息或回購其普通股。