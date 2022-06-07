政壇股神又出手！佩洛西狂掃微軟Apple

全球主要經濟體步入加息周期，引發環球資金輪動，美國股市由年初起已出現大幅調整，其中以科技股為主的納指跌幅最為慘烈。不過，一直活躍於投資市場的眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)上月再度大手撈貨，斥資不多於210萬美元(約1,638萬港元)買入微軟及蘋果公司(Apple Inc.)的認購期權，似乎仍看好科企前景。

美國民主黨向來在針對科技巨頭的監管上持鷹派立場，惟身為民主黨領袖之一的佩洛西向來鍾情大型科技股，此前已曾多次投資相關板塊。最新監管文件更顯示，佩洛西及其丈夫保羅‧佩洛西，於5月13日及24日分別買入100張和50張Apple認購期權，行使價均為80美元，兩批期權分別於明年3月及6月到期。

佩洛西夫婦亦在5月24日買入了50張行使價為180美元、明年6月到期的微軟認購期權。整體而言，她所買入的期權屬於行使價遠低於股票現價的「深價內」期權。根據過去紀錄，她通常會在期權到期後行使換股權，改為持有正股。按此可推算，今次她實際買入的股票倉位規模約為347.1萬美元(約2,707.38萬港元)。