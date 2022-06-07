澳門衞星賭場掀倒閉潮　衝擊經濟樓市勢危

市傳港澳兩地8月通關或未能成真，澳門博彩業寒冬仍十分嚴峻，本年初已傳出有6至8間衞星賭場會在6月底結業。澳門媒體昨日更引述資深博彩業者表示，上月即使有五一長假期沖喜，但賭收僅33億元，故有業界人士見前路渺茫，考慮不如及早止蝕，有4間衞星賭場已經停業，正處於盤點階段，將於本月26日前完成交接，而衞星場附近商舖或因市況慘淡而大削身價。

雖然審議中的新《博彩法》議案「減辣」，容許博企賭牌到期後衞星場不需要交回場地和相關設施，但有博彩中介人指，疫情反覆、旅客出入境受限制等外在因素衝擊太大，均令衞星場場主感到前景不樂觀，才作出離場決定。

新口岸店租較疫情前插四成

另外，澳媒引述地產業總商會副理事長王世發表示，衞星場倒閉傳聞多少會動搖到業主的心態，影響地產市況。上半年月均地產成交個案下跌至300宗，按年減少逾40%，相當於地產中介的收入亦下降了40%。

王表示，澳門新口岸一帶是衞星場集中地，客源主要以旅客為主，現時該區店舖租金較疫情前已下降三至四成，相信仍有下調空間。由於通關政策未明朗，疫情尚未見曙光，有意經商的商家目前並不太願意入市，店舖的租售情況並不樂觀。

事實上，6月為澳門博彩業的傳統淡季，多間券商引用行業監察數據顯示，本月首5日澳門賭收為6億澳門元(下同)，雖然按周上升約一倍，但相較去年同期跌約45%。

美資券商Sanford Bernstein報告指出，6月初賭收按周上升，或受惠於端午節假期，以及澳門當局於6月2日放寬入境人士核酸檢測證明有效期，由72小時大幅增至7日。該行估計，目前內地確診數字大幅減少，僅及4月中高峰期時的1%，並且大部分城市已取消封城，只維持大規模的檢測程序。近日疫情在內地受控，加上澳門旅遊局大力推廣，故該行估計本月日均賭收將可按月升46%，惟強調要旅客數字配合才能成事。

花旗的報告則指，本月首5日的日均賭收為1.2億元，較上月的1.08億元改善約11%，期內貴賓廳及中場收入均略有改善，惟該行仍維持本月賭收30億元的預測。

另外，早前市傳有博企要求員工以公司股票替代出糧，澳門勞工局回應議員提問時指出，按照《勞動關係法》，博企不得以股票形式支付僱員報酬；若僱員發現自身勞動權益受損，尤其是未經僱員同意而減薪，可向局方反映。一旦證實僱主違法，將依法懲處及要求僱主履行義務，以保障僱員的勞動權益。