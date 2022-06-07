新盤UPDATE：雙盤出擊！兩項目相繼預告月內推售

全新盤搶佔樓市焦點，兩個項目部署同期出擊，相繼預告於本周上載樓書，部署月內推售。同時，新界項目亦落實周六展開次輪銷售。

●紅磡必嘉坊．曦匯最快周內開價

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，必嘉坊．曦匯為一座提供324伙的住宅大樓，位處機利士南路及必嘉街交界。單位實用面積由約200至約570方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，另設特色戶，當中以一房戶為主打，佔整體近六成。

●屯門掃管笏段飛揚最快本周上載樓書

她指出，項目樓書及示範單位準備工作已屆最後階段，並透露將搭建5個示範單位，由一房至三房間隔，計劃於6月推售，定價將參考區內及近期其他推出新盤。

●大埔白石角Silicon Hill第1期周六賣198伙

定價發售單位實用面積217至634方呎，當中有10伙為首次開售的開放式戶。整批定價發售單位折實售價約379.8至1,134萬元，折實呎價由16,427至20,354元。項目將於周四(9日)下午8時截票，周五(10日)進行抽籤。

●西南九龍維港滙II獲大手客連掃5伙

有市傳消息指，上述3伙三房戶與上周五沽出的3A座16樓D室及2座26樓C室，共5伙單位均由同一組大手買家購入。據悉，維港滙系列項目累售757伙，套現逾107億元。

●啟德MONACO MARINE累沽293伙 套現逾37億元

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，自今年4月推售至今累計售出293伙，套現逾37億元。該公司常務董事黃光耀表示，項目最新以1,252.8萬元沽出第1B座32樓D室，為實用面積435方呎的兩房戶，呎價為28,800元。該項目將於周五(10日)推售120伙，當中21伙為首次推售的低座住宅單位。

●藍田港鐵站KOKO HILLS2,116.2萬元沽

會德豐地產發展、鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS最新招標沽出2座17樓B室，為實用面積899方呎的三房單位，成交價2,116.2萬元，呎價約23,539元。

●港島半山21 BORRETT ROAD第1期推1伙招標發售