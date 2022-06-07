【產經評論】強美元如雙刃劍　全球金融掀戰幔

在美國周五(10日)公布通脹數據之前，市場已高度預期消費物價難下，聯儲局行將大幅收緊貨幣政策，致使資金避險需求大增，美元強勢再現，大部分非美貨幣則走貶。雖然強美元有助美國暫時「轉嫁」通脹，惟匯價過強其實猶如一把雙刃劍，皆因這會損害美國企業競爭力，就業放緩隨時令美國經濟陷入衰退，引發金融動盪，造成更深遠的打擊。若各國爭相加息穩定匯率力抗通脹，變相掀打「反向貨幣戰」，沒跟上加息步伐的，將設法在經貿上加速去美元化，到頭來美國孰得孰失，不無疑問。

過去一段時間，美國施行極端量化寬鬆貨幣政策，加上接近零息的超低利率，以降低美元匯水來提振內部經濟，增加美國出口的競爭力。可隨着新冠疫情持續打擊國際供應鏈，通脹猛獸壓境，美國不得不改變策略。聯儲局已確立施行量化緊縮貨幣政策，且態度變得愈來愈「鷹」，那管美股冧市，收水也不會「手軟」。強美元下，一眾非美元包括日圓、英鎊、人民幣、歐元等貨幣匯率承壓。當中，一直堅持與美國貨幣政策逆向走，繼續奉行寬鬆貨幣政策的日本，更放任日圓貶值，拖累其他亞洲貨幣因出口競爭力的關係而要跟跌。若非如澳洲央行落重藥大手加息抗通脹，實難抗貨幣貶值的壓力。

到底日本央行的量寬貨幣政策尚可走多遠，實不得而知。不過，就在這輪強美元之下，新興市場既要面對本土貨幣匯率走貶，亦要面對美元債務償還壓力大增，確是不易過。若然未來數月聯儲局的表現超「鷹」，其他央行被迫跟隨追加利率，這輪緊縮周期勢對投資與消費帶來極沉重打擊，甚至激化地緣政治風險，實在不容小覷。

事實上，即使是美國企業，盈利能力亦開始受強美元蠶食，近期突如其來的盈警驟增，皆因出口競爭力須付出巨大代價，要在強美元之下推動「美國製造」，更如逆水行舟。另一方面，白宮內部仍然對取消中國部分商品關稅呈分歧，表面上強美元令美國人購買力上升，進口貨變得更便宜，實際上美國根本無法獨力解決供應鏈問題，關稅負擔還是由美國消費者來承受。

此外，全球央行一旦競相加息抗通脹，拉開這場「反向貨幣戰」的戰幔，就代表全球走進緊縮循環，那些跟不上加息步伐的經濟體，貨幣貶值和經濟壓力將會變得空前，要仰賴能源進口的歐元區，好可能成為這類「輸家」的典範！

在強美元主導下，亞洲諸地並沒有貨幣「競貶」的理由，皆因作用不大，卻副作用多多。為了應付大宗商品價格升勢，其中一個對策是「圍爐抱團」，在區域交易上增加以非美元的貨幣結算。中、俄、印在能源交易正在擔當這方面的示範作用；而類似人民幣，釘住一籃子貨幣而非美元的意義將更大。

縱然歷史不斷重演，但也沒有一本通書能看到老。美國今次是否可以再次隨心所欲，藉美元霸權收割全球，且別過早下判語！