中寶新材遞交上市申請　去年收入增59%

內地生物降解塑料產品製造商中寶新材周二(7日)向聯交所遞交上市申請，東吳證券為獨家保薦人。

該公司2021年盈利7,841.7萬元人民幣(下同)，按年增長59.15%，收入按年上升53.99%至2.56億元，毛利率為44.1%，按年增加2個百分點，惟生物降解塑料產品平均每千克售價按年下降4.01%至33.5元。

值得留意的是，公司於2015年及2017年，從吉林省財政廳旗下協助中小企業發展基金吉林創投、投資具帶動產業技術進步的高新技術成果轉化項目的吉林科投獲得合共2,000萬元的投資，惟於2021年考慮到公司上市計劃，及政府機構最終控制的公司上市的複雜內部審批程序及所需時間，吉林創投及吉林科投決定撤資，並將所持股份悉數分別售予公司創辦人張玉秋及單玉柱。不過，吉林省財政廳在撤資前期間，合共收取逾3,347.28萬元股息，年化回報率分別13.48%及29.39%。

集資所得將用於擴建長春生產基地的生物降解塑料產品生產線；在中國東南地區建立惠州生產基地；增加研發能力及升級現有設備；升級資訊科技(IT)相關設備；以及用於營運資金及其他一般公司用途。