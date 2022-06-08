東方日報B1：幣戰升溫　澳元獨穩　每百日圓恐試5.8港元

正當澳洲央行周二(7日)跟隨美國聯儲局以半厘的高速加息遏抑通脹，日本央行則堅稱國民面對的物價壓力與其超級寬鬆銀根無關，繼續我行我素的「異次元緩和(放水的日文表達)」，使日圓兌每美元上周的反彈很快被證明是「死貓彈」，周二進一步瀉見133，跌1%，再創2002年4月初之後新低，每百日圓兌港元跌穿5.9關，低見5.8933，專家估計這段港人還未能赴日個人遊的期間會下試5.8水平。

日圓急貶歸根究柢還是美國10年期國債孳息率在亞洲時段進一步攀升，高見3.062厘，擴闊與日債息的差距，Capital.com交易主管、從業逾30年的澳洲外匯專家古爾德直言，日圓沽盤每分每秒都在湧進，資金似乎不怕在20年高位加注美元兌日圓升值會「摸頂」。

再者，花旗上月警告，由於日本是出口型經濟體，日圓急挫會拖累周邊經濟體貨幣跟跌，例如韓圜、新加坡元及泰銖，否則會失去競爭力。內地券商也認為人民幣要被迫貶值，形成亞洲貨幣戰。亞幣周二普遍偏軟，離岸人民幣低見6.6797，跌0.34%；新台幣和韓圜兌每美元分別曾跌0.52%及0.48%；馬元、新加坡元、泰銖及印尼盾兌每美元也一度跌0.2至0.3%。

市場注視圓匯急貶會否令美國政府不滿，況且日本UNIQLO已預告因應原料價格高昂把今年秋冬主打產品加價，日方官員卻依然淡定，內閣官房長官松野博一直言狀況對日本經濟不完全是壞事，跟財務大臣鈴木俊一僅重申「關注匯市動向」之類套話。顧問機構Medley Global Advisors全球宏觀策略主管埃蒙斯直言，圓匯將很輕易跌穿兌每美元135大關，即每百日圓下試5.81港元，跟投行Brown Brothers Harriman等眾多行家一致。

不過，野村外匯策略主管後藤祐二朗表示，日本通脹已達央行2%目標，央行或會像澳洲般採突然行動，毫無預警下改變貨幣政策。巧合地，澳洲央行周二再加息0.5厘，使利率升至0.85厘，為22年來最大的單次加息幅度，力度連續兩次遠超市場預期，5月進入加息周期以來已累加0.75厘，刺激澳元不受「東亞共貶圈」影響，曾漲0.73%，高見72.46美仙，觸及5.68港元。

澳洲央行行長洛威稱，當地通脹雖低過大部分發達經濟體，但也快過內部估計，不但與供應鏈混亂及俄烏戰事有關，還因國內勞動市場緊絀推高薪金等，預期通脹還會升，就算之後回落，2023年仍會處2至3%。不過，他補充，現在制訂幣策除了因應通脹和就業，也會密切注視國民的消費動力，畢竟全球經濟已被能源和農產品漲價蒙上陰霾、「很多經濟體都見到(扣除通脹後的)實質收入受壓、金融環境收緊。」財長查默斯表示，加息會令供樓人士百上加斤，10月出爐的首份預算案會包含透過醫療、育兒及能源領域紓減國民生活成本的「永久」措施。

洛威對各國收水的言論值得圈點，事關野村預測，歐洲央行或於7月開始加息，到明年3月將每次加息0.25厘、合共6次，就算聯儲局直到9月的議息會議都加息半厘，把第三季打造成「收水高潮」，以其他央行跟風放鷹及美國經濟增長放緩，美匯指數年內或從目前約102水平下跌5%。

縱使美元或波動，但內地外匯儲備依然平穩。國家外匯局周二公布，截至5月底外儲為31,278億美元，按月回升0.26%。發言人王春英稱，內地經濟長期向好的基本面沒有改變，將支持外儲規模總體穩定。