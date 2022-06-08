美股道指收漲264點　蘋果公司升逾1%

美國股市周二(7日)做好，道指收報33,180點，升264點或0.8%；標指收報4,160點，升39點或0.95%；納指收報12,175點，升113點或0.94%。

連鎖零售商Target將本季度的營業利潤率指引降至2%，遠低於數周前業績會上預測的5.3%。該企宣布了將執行一系列降低庫存的措施，包括促銷活動。行政總裁Brian Cornell更表示，注意到其他同業也面臨高庫存問題，希望能盡快清倉；該企股價全日跌2.44%。

科技行業的焦點則落在蘋果公司(Apple Inc.)最新發布、搭載了M2晶片的MacBook Air。天風證券分析師郭明錤估計，該產品下半年出貨量介乎600萬至700萬部，不過前提代供廠能夠如期出貨。他又指，由上海的封城中斷了開發，預期Apple的頭戴式裝置出貨日期要推遲至明年第二季。該企股價全日升1.76%，收報148.71美元。

監管消息方面，外媒報道指，美國證交會(SEC)最快會在今年秋季對股市交易程序進行重大改革，以提升運作效率，並且加強保障散戶投資者的利益。

報道指，SEC主席亨斯勒或在短期內宣布潛在的改革規則，其中包括針對「訂單流支付(PFOF)」的規範，引入機制讓不同的莊家(Market Maker)之間為執行散戶的市價單落盤而互相競價。

PFOF是「零佣金」平台的主要收入來源之一，即券商透過把用戶的股票交易指令轉交由市場莊家執行，並賺取回佣；而莊家則多數會在黑池(dark pool，即非公開交易所)以低於或高於市價執行訂單，從而賺取價差，變相向散戶收取「隱藏費用」。因此，今次改革料對包括Robinhood、嘉信理財等在內的「零佣金」券商影響甚大。