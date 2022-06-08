鄭勤龍：港股短線以食胡為上策

由卦象顯示，恒指走勢正處於《澤山咸》變《天山遯》之中，在易經，「山」是與「天」最接近的自然界物象，然而無論「山」再高，始終會有個極限，今「咸」卦和「遯」卦帶有山的元素，所以若將「山」的意象融入於股市的預測上，便可引伸為阻力重重。

承接上文預示恒指在短期內的走勢須慎防回吐的《山地剝》變《山水蒙》卦，恒指上周三(1日)在21,361點開市，當日指數在最高曾見21,406點後便轉勢回吐，翌日指數最低曾見20,722點，隨後大市見底回升，昨日指數最高曾見21,733點，收報21,531點，下跌了122點，可說是已應驗可引申為短期見頂信號的「剝」卦和指事物還在幼嫩的生長狀態的「蒙」卦卦象。

《說卦傳》曰：「山澤通氣」大意是指，若澤中沒有山作為承托，便無法蓄水，因此「山」和「澤」本來就是一體，而且更是不可分割的。由於在易經中，水性向下流，如今因山勢環抱有情，使水勢能蓄止成澤，若將「咸」卦的意象溶入於股市的預測上，便可理解為低位現支持之象，而「遯」卦則有明哲保身之意，所以假如投資者已有所斬獲，宜先行保住利潤為上策。

玄學金融家 鄭勤龍