港股「黑期」高水241點　比特幣升3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.43；港匯見7.8461；離岸人民幣(CNH)報6.6747；美元兌日圓處132.86；歐元報1.0699，英鎊報1.2585。金價跌至1,850美元。油價穩升，布油升上120.85美元，紐油報119.51美元。比特幣升3%重上3.1萬美元。道指期貨跌84點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水241點。

●即月恒生指數夜期收報21,618點，升253點，高水86點，成交19,630張。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報21,825點，升294點或1.35%。

●國家新聞出版署周二(7日)公布4月以來第2批國產網絡遊戲版號，一共有60款，比4月份的一批多15款，但仍少過再上一批即去年7月的87款，或去年首7個月每月平均97款。

●紐約7月期油收報每桶119.41美元，升91美仙或0.77%；布蘭特8月期油收報每桶120.57美元，升1.06美元或0.89%。

●支付平台PayPal Holdings Inc.周二(7日)表示，用戶現在將能夠在其支付平台上轉帳加密貨幣，包括比特幣(Bitcoin)、以太幣(Ethereum)、比特幣現金(Bitcoin Cash)和萊特幣(Litecoin)。

●紐約8月期金收報每安士1,852.1美元，升0.5%。

●英國富時100指數收報7,598點，跌9點或0.12%；法國CAC指數收報6,500點，跌48點或0.74%；德國DAX指數收報14,556點，跌97點或0.66%。

●美國財長耶倫表示，美國通脹高企，處於「不可接受的水平」。