恒指升幅擴大至近400點　阿里飆6%

港股愈升愈升，恒生指數高開257點後，最多升過377點或1.75%，暫高見21,909點；國企指數亦升逾150點或2%，報7,624點；恒生科技指數則升逾170點或3.7%，報4,771點。主板成交暫逾407億港元。

科網股支持大市，阿里巴巴飆逾6%至，單隻貢獻大市93點。美團升4%，騰訊升3%，合共推高恒指113點。小米升1.6%，快手漲5%，嗶哩嗶哩仍升近11%，京東升3%。

藍籌股穩升，滙豐控股升0.4%，港交所升1.2%，友邦保險升0.5%，中移升0.1%；建設銀行則跌0.3%。

【09:21】恒指升逾250點 科網股受捧 阿里漲4%

港股跟隨外圍做好，恒生指數高開257點或1.19%，報21,788點；國企指數高開106點或1.43%，報7,574點；恒生科技指數高開97點或2.13%，報4,697點。主板成交暫逾33.2億港元。

大型科網股成為升市火車項，阿里巴巴漲4.6%至103.4元；美團升2.7%報204.4元；騰訊升2%至375元，仍失落於國家新聞出版署周二(7日)公布的第二批國產網絡遊戲版號之中；上述3隻股份已拉升大市145點。小米升1.1%；快手漲3%，嗶哩嗶哩抽升11%至220元，京東升1.7%。

重磅股普遍揚升，滙豐控股升0.4%至52元，港交所升1%至356元，中移升0.2%，友邦保險升0.7%，建設銀行無升跌。

油價穩升，「三桶油」中，中國石油股份升1.8%，中國海洋石油升0.8%，中國石油化工升1%。