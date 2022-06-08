台積電料今年銷售額增30%　2納米晶片開發如期進行

外媒報道，全球晶圓代工龍頭台積電周三(8日)召開股東會，董事長劉德音稱，去年營收增長24.9%，2納米晶片的開發將如期進行，預計今年銷售額將增長約30%。

劉表示，展望未來人們生活數字化加速，在高結構性成長的幾年，公司做好事前部署，準備大幅增加資本投資，半導體製造擴廠大部分在台灣持續，同時延伸至美國與日本。

他又指，這兩年來新冠疫情造成半導體供應鏈混亂，公司在生產出貨極大化彈性調整方面，全力以赴給予客戶最大支持，增加與客戶間的信任。他表示，未來疫情令全球經濟循環存在不確定性，公司已準備好迎接未來幾年的挑戰。

此外，總裁魏哲家表示，今年不計記憶體的全球半導體市場，營收有望增長9%，其中，公司美元營收將增長達到或超過29%，先進和特殊製程需求強勁，是驅動業績成長的動能。

他稱，公司看到來自5G及高效能運算相關應用大趨勢，對公司高效能運算、智慧手機、車用電子及物聯網相關應用的強烈需求。

公司表示，已進入結構性高增長時期；美國晶片融資的進展不會影響公司在美國亞利桑那州工廠的生產計劃，在海外建立晶圓廠可贏得客戶信任，亞利桑那州工廠的成本高於預期但可控，並且仍在與客戶討論明年的需求。