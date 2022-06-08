【高盛推介】騰訊突破1個月高 資金兩邊部署
2022年06月08日 10:55
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊周二(7日)持平收市，今(8日)早做好，早上高開約2%後升幅擴大，最高見380.2元，突破1個月高位兼迫近330至390元橫行區間頂部。國家新聞出版署發布本月國產網絡遊戲審批訊息，共60款遊戲獲批，然而名單上未有騰訊遊戲獲批。
觀察個股輪證資金流向，認購證於周二獲資金轉向流入，有約220萬元。周二流入牛證的資金較集中在355元收回區域的近牛。淡倉方面，也見周二資金積極部署，有約590萬元，金額超過好倉。
觀察港股通資金流向，周二繼續買入騰訊，錄得約2.9億元資金淨買入。
騰訊沽(11632)，行使價337.68元，2022年8月22日到期，實際槓桿8.1倍，貼價。
騰訊沽(16152)，行使價320元，2022年9月22日到期，實際槓桿7.2倍，中期。
騰訊熊(56567)，收回價420元，行使價423元，換股比率500，槓桿比率8.0倍，近40元收回距離遠熊。
騰訊牛(69343)，收回價355元，行使價352.2元，換股比率500，槓桿比率13.9倍，相近收回價貼牛中街貨較低。
騰訊購(16569)，行使價411.08元，2022年9月8日到期，實際槓桿8.5倍，貼價。
騰訊購(14612)，行使價459.08元，2022年9月13日到期，實際槓桿9.8倍，中期。
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