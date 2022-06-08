【高盛推介】騰訊突破1個月高　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊周二(7日)持平收市，今(8日)早做好，早上高開約2%後升幅擴大，最高見380.2元，突破1個月高位兼迫近330至390元橫行區間頂部。國家新聞出版署發布本月國產網絡遊戲審批訊息，共60款遊戲獲批，然而名單上未有騰訊遊戲獲批。

觀察個股輪證資金流向，認購證於周二獲資金轉向流入，有約220萬元。周二流入牛證的資金較集中在355元收回區域的近牛。淡倉方面，也見周二資金積極部署，有約590萬元，金額超過好倉。

觀察港股通資金流向，周二繼續買入騰訊，錄得約2.9億元資金淨買入。

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