【產經直播】科指升多浸 挑戰5000點關？
2022年06月08日 11:04
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受惠科技股向上，港股周三(8日)再創兩個月高位。國家新聞出版署事隔近兩個月，再次發布新遊戲版號，周二(7日)出爐的審批名單涉及60款遊戲，雖然騰訊(00700)及網易(09999)榜上無名，但仍利好行業氣氛，科指可望企挑戰3月高位4,800點水平，甚至劍指5,000點心理關口？投資者可透過南方東英恒生科技指數ETF(03033)，甚至南方東英恒生科技指數每日槓桿(2x)產品(07226)捕捉科指升勢？
美國日前宣布豁免東南亞四國太陽能組件兩年進口關稅，惟最新有美國太陽能板生產商質疑，從東南亞國家進口的太陽能板是由中國企業背後生產，打算入稟法院推翻拜登暫緩關税決定。不過，在內地促進新能源發展下，行業前景仍看高一線？近期強勢的光伏股，上升空間仲有幾大？南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF(03134)在過去3個交易日，已累升約8%，若由4月份低位計，更拉升約4成，可吼位買入？
外資持續流入內地股市，滬股通及深股通周二淨買入逾46億元，已連續6個交易日淨流入。A股交投亦相當活躍，滬深兩市成交額連續第2日破萬億元。近期A股走勢回暖，中長線值得吸納？國務院總理李克強最新表示要進一步暢通交通物流，推動貨運量盡快正增長保障市場主體運行，穩住經濟大盤，如何部署才能最有效捕捉當局政策帶來的機遇？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集獨立股評人胡孟青，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
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