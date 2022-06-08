【產經直播】科指升多浸　挑戰5000點關？

外資持續流入內地股市，滬股通及深股通周二淨買入逾46億元，已連續6個交易日淨流入。A股交投亦相當活躍，滬深兩市成交額連續第2日破萬億元。近期A股走勢回暖，中長線值得吸納？國務院總理李克強最新表示要進一步暢通交通物流，推動貨運量盡快正增長保障市場主體運行，穩住經濟大盤，如何部署才能最有效捕捉當局政策帶來的機遇？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集獨立股評人胡孟青，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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