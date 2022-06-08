【高盛推介】阿里美團齊突破近月高位　資金積極部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴由周一(6日)起連升，今(8日)開市隨即突破100港元水平，及後升幅擴大，最高見107元，突破2個月高位，周一至今累計升逾15%。有券商指對阿里盈利增長看法樂觀，及指阿里將更加關注改善成本。該行維持對阿里「買入」評級，目標價157元。

美團亦於周一起連升，今早高開約2.7%後升幅擴大，最高見210元，突破3個月高位；本周一累計至今升近15%。

觀察個股輪證資金流向，可見近期阿里好倉持續獲資金吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,970萬元，並見周二(7日)流入牛證的資金集中在90元收回區域的產品。淡倉則於周一及周二共錄得約1,330萬元資金流入，並見周二流入熊證的資金較集中在110元收回區域的產品。

美團方面，可見近日淡倉獲資金趁高積極流入，周一及周二共錄得約3,790萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，可見周二北水繼續買入美團，錄得約1,500萬元資金淨買入。

美團沽27428，行使價160元，2022年8月29日到期，實際槓桿4.9倍，貼價。

美團沽13985，行使價148.48元，2022年8月17日到期，實際槓桿5.7倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。

美團熊68030，收回價240元，行使價243元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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