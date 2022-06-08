【高盛推介】阿里美團齊突破近月高位 資金積極部署淡倉
2022年06月08日 11:54
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴由周一(6日)起連升，今(8日)開市隨即突破100港元水平，及後升幅擴大，最高見107元，突破2個月高位，周一至今累計升逾15%。有券商指對阿里盈利增長看法樂觀，及指阿里將更加關注改善成本。該行維持對阿里「買入」評級，目標價157元。
美團亦於周一起連升，今早高開約2.7%後升幅擴大，最高見210元，突破3個月高位；本周一累計至今升近15%。
觀察個股輪證資金流向，可見近期阿里好倉持續獲資金吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,970萬元，並見周二(7日)流入牛證的資金集中在90元收回區域的產品。淡倉則於周一及周二共錄得約1,330萬元資金流入，並見周二流入熊證的資金較集中在110元收回區域的產品。
美團方面，可見近日淡倉獲資金趁高積極流入，周一及周二共錄得約3,790萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，可見周二北水繼續買入美團，錄得約1,500萬元資金淨買入。
阿里購(28073)，行使價119.38元，2022年8月24日到期，實際槓桿6.2倍，行使價105至120元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
阿里牛(69323)，收回價90元，行使價88元，換股比率100，槓桿比率5.5倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
阿里沽(12962)，行使價78元，2022年9月21日到期，實際槓桿5倍，高槓桿。
阿里熊(51942)，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率18.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團購(26516)，行使價245.2元，2022年8月25日到期，實際槓桿6倍，高槓桿。
美團牛(69338)，收回價170元，行使價167元，換股比率500，槓桿比5倍，相近收回價牛證中街貨較低。
投資者如看淡美團，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的美團沽(27428)。高槓桿選擇可留意屬2個月期以上產品中，槓桿最高的美團沽(13985)。熊證方面可留意屬遠熊的美團熊(68030)，與現價有約35元收回距離。
美團沽27428，行使價160元，2022年8月29日到期，實際槓桿4.9倍，貼價。
美團沽13985，行使價148.48元，2022年8月17日到期，實際槓桿5.7倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。
美團熊68030，收回價240元，行使價243元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。