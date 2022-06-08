羅兵咸永道料港上半年IPO集資額大降92%

本港新股市場今年上半年受累外圍因素放緩，會計師行羅兵咸永道預計，上半年錄22宗新上市，合共集資171億元，按年大跌92%。全年預測由年初集資3,500億元至4,000億元，減一半至1,800億元至2,000億元，上市個案由約120宗降至80宗。不過，該行資本市場合夥人黃金錢派定心丸，企業在港上市的需求未有減少，預期下半年多項有利經濟增長政策出台，新股市場可望回升。

該行企業客戶主管合夥人黃煒邦指，預測當中，預計集資超過100億元的巨無霸新股(Mega IPO)約3間至4間；集資介乎50億元至100億元約6間至8間，同時有5至10間特殊目的收購公司(SPAC)。由於外圍不明朗因素多，其他主要市場亦受影響，難以預計各地今年新股集資額排名，本港能否保持全球三甲，要視乎各地有否刺激經濟政策出台。

他坦言，許多企業因市況不景，估值受壓，「未達心中目標」而延遲上市，特別是優質的公司。留意到市場陸續出現利好消息，如內地當局恢復批准遊戲版號、科技監管放鬆等，有助改善整體市場氣氛。當市況好轉，企業會重啟上市計劃。

黃金錢提到，排隊等待在港上市的企業，由年初約150間，增至目前逾180間，反映企業對在港掛牌的興趣不減反增。