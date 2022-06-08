道期跌127點 布油企120美元
2022年06月08日 16:12
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●美匯指數報102.61；港匯見7.8477；離岸人民幣(CNH)報6.6879；美元兌日圓報133.66；歐元企1.0691，英鎊處1.2542。金價報1,847美元。布油報120.81美元，紐油報119.85美元。比特幣企3萬美元水平。道指期貨跌127點。
●市後關注點
22:00 美國4月批發庫存
●恒生指數全日收報22,014點，升482點或2.24%。國企指數收報7,679點，升211點或2.84%；科技指收報4,818點，升218點或4.76%。主板成交1,840億港元。大型科網股成為升市火車頭，阿里巴巴最終漲逾10%至108.8元；騰訊升6.4%至391.4元；美團升4.6%報208.2元。https://bit.ly/3MyR7sq
-滙證停止對聯想進行股票研究，最終目標價20元。
-內地批出60款國產網絡遊戲，花旗：為互聯網行業發正面信號。
●滬綜指收升22點，煤炭股抽升5%，有色金屬及釀酒股同漲2%，金融股升1.1%；而地產股跌0.8%。https://bit.ly/3NYzrHV
●中國經濟：
-人行將簡化境外投資者進入中國市場投資程序。
-商務部推13項措施，助企業接訂單拓市場。
-外貿訂單再次外流？中國商務部︰產業外遷符合經濟規律。
●耶倫：美國通脹處於「不可接受的水平」。
●泰國央行維持利率0.5厘不變，續評估合適加息時機。
●鱷王達利奧：經歷滯脹後，全球央行2024年將被迫減息。
●受累加息及戰火，瑞信預告次季業績或現虧損。
●【網絡新規】Nike旗下跑步App下月起停止於內地提供服務。
●WSTS：全球半導體市場規模明年料增5%。
●華府加強制裁，財政部禁美投資者購買俄羅斯股債。
●印度央行加息0.5厘，高過市場預期。
●英計劃明年於金融市場試用區塊鏈技術，料大縮交易時間。