美聯布少明：上半年樓市呈「U形走勢」　料年內新聘1000人

今年初第五波疫情爆發，窒礙首季新盤推售步伐，二手交投亦見下跌，但隨着疫情緩和，積存購買力重現，整體住宅交投回升，上半年樓市「先挫後揚」。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明指出，樓市於上半年呈「U形走勢」，首季疫情嚴峻，直至染疫人數由高峰回落，加上禁聚措施陸續放寬，令今季一、二手交投升溫，樓價亦由低位回升。據該行樓價指數，今年第一季樓價下跌約3.3%，第二季開始收復失地，季內暫累升約1.84%，本年迄今樓價跌幅已收窄至約1.56%。

該行綜合土地註冊處資料，估計上半年二手住宅成交量錄約2.2萬宗，按半年計將創兩年半新低，相比去年下半年約24,267宗，今年首半年在疫情下跌幅不足一成，可見剛性需求仍然強勁。特別是按保措施放寬後，帶動換樓鏈，以計劃推出前後3個月作比較，逾1,000萬至2,000萬元物業註冊量大增約49.7%，1,000萬元或以下物業亦升約11.9%。

一手交投方面，美聯綜合一手住宅物業銷售資訊網資料，預計上半年新盤銷售量將錄約5,500宗，屆時將創2013年一手銷售新例實施後新低。事實上，不少發展商因疫情而押後推盤，今季才逐步加快步伐，並採取「貼市價」策略試水溫，傾向惜售，累積貨尾量亦由去年底13,640伙，上升約5.4%至今年5月錄約14,371伙。

布少明估計，下半年有交投望延續強勢，料由今年上半年估計約2.2萬宗，增逾36%至3萬宗。他表示，為迎接未來新盤攻勢，該行將持續擴充，下半年目標增聘1,000人及增加30間分行，在策略據點設立舖位，歡迎同業及團隊加盟。

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