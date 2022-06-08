光大證券國際：恒指下半年上試二萬五水平

光大證券國際表示，困擾港股上半年走勢的因素仍存在，大幅反彈的空間受限制，惟下半年預期內地將採取更寬鬆貨幣政策，並加強維持金融市場的穩定性，料對港股帶來積極支持，預期恒生指數下半年有望上試25,000點水平。

光大證券國際證券策略師伍禮賢指出，今年港股面對的較大投資環境變化是低利率環境出現轉捩點，對資本市場流動性帶來一定考驗，但港股仍具估值優勢，料下半年將出現「向上反彈受限制，往下回落有承接」的「上落市」局面。而中概股的監管談判及俄烏局勢發展，將成為影響港股的最大潛在變數。

該行對國企指數的下半年目標為8,500點，而滬綜指目標為3,500點。在下半年在不確定的國際環境，及國策全力支持經濟穩定增長的支持因素下，該行對石油、新能源、基建及精選內房股看高一線。