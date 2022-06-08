OECD調低全球經濟增長預期　警告俄烏戰爭影響深遠

外媒引述經合組織(OECD)表示，全球經濟將為俄烏戰爭付出「沉重代價」，包括增長放緩、通脹加劇及對供應鏈造成長期損害。

OECD周三(8日)於巴黎發布經濟預測，將今年全球增長預測由12月時估計的4.5%下調至3%，並對38個成員國的通脹預期提高一倍，至近9%的水平。又預計2023年經濟增速將放緩至2.8%。

該組織警告，戰爭代價「甚至可能更高」，並描述一系列風險，由俄羅斯對歐洲供應突然切斷，到金融市場的脆弱性等等。

上述悲觀評估與世界銀行的警告互相呼應，表明俄烏戰爭帶來更深入、更廣泛的經濟影響，將令各國制定正確財政及貨幣政策變得更難。

雖然OECD表示，所有貨幣當局都有理由縮減刺激措施，但同時敦促歐元區尤其需要保持謹慎，因為該區價格上升主要反映供應壓力。「央行必須在控制通脹與維持疫後經濟反彈之間做出微妙平衡」該組織稱。

OECD警告，通脹正衝擊全球日常生活，導致消費者減少支出，企業對未來生產的樂觀程度也在下降。報告稱，信心受到打擊正遏制投資意欲，可能在未來幾年損害供應。

雖然目前與1970年代的石油危機情景相似，但該組織仍對全球經濟是否處於滯脹邊緣，持謹慎態度。