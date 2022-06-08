主要經濟體加快數碼幣進程　Bitcoin末日將至？

金融革命再邁進一步！各地政府密鑼緊鼓推動央行數碼貨幣發展，或許很快會逐步取代目前林林總總的加密貨幣，成為民眾付款的主流渠道。英國最新表示，明年開始全方位測試加密技術，簡化傳統金融市場活動；印度央行透露擬今年推出央行數碼貨幣，即數碼盧比。反觀，第一個將加密貨幣「一哥」比特幣納入官方貨幣的國家薩爾瓦多，恐陷財政危機，而諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼更直言，加密貨幣是騙局。

英國財政部表示，將於明年開始對傳統金融市場活動(例如股票和債券交易和結算)使用加密區塊鏈技術，並進行現場測試，以進一步簡化市場活動。當局稱，在傳統金融市場活動中，基本上一定涉及交易、清算和結算3種不同行為，過程通常需時數天甚至數周，若使用加密技術中的「分布式帳本技術」(DLT)，可將時間大幅縮短至數小時內完成。這明顯是為未來發展數碼資本市場鋪路，該國央行要於本年內決定會否發展數碼英鎊，官員們的口風由最初說無迫切需要，逐步認為無反對的「紅線」，可與英鎊鈔票並行。

印度央行周三(8日)更稱，今年內就會推行數碼盧比，希望藉此降低對現金的高度依賴，提振數碼經濟。該國周三加息0.5厘，令基準利率上調至4.9厘，超預期，並將年度通脹預期從之前的5.7%上調至6.7%，官方在聲明中刪除了「保持寬鬆貨幣政策」措詞。有分析指出，由於印度外匯儲備截至5月中旬已連續9周萎縮，隨着通脹、利率上升與貨幣貶值等接踵而來，需要限制比特幣等加密貨幣的使用。

事實上，有3大因素將使加密貨幣讓位給由政府發行的央行數碼貨幣，分別為控制貨幣供應是政府權力的根本，各國政府不可能輕易因加密貨幣而放棄；圍繞加密貨幣的託管和安全問題只有政府發行和控制的央行數碼貨幣才可解決和預防；貨幣體系需建立利率和遠期市場等配套，也是官方才能做到。

數據顯示，佔全球國內生產總值(GDP)95%以上的105個國家正探索央行數碼貨幣，50個國家處於探索的高級階段(開發、試點或啟動)，創新高；10個國家已全面推出。在二十國集團(G20)國家中，有19個正探索，其中16個已處於開發或試點階段，包括南韓、日本、印度和俄羅斯。

誠然，加密貨幣非由官方掌控已見其弊，比特幣暴跌讓薩爾瓦多政府持有的相關資產減值逾三分之一，帳蝕約4,000萬美元，隨着該國今年底須償還3.29億美元債息，以及明年一月到期的8億美元債券，財政面臨重大危機。惟該國財長Alejandro Zelaya稱，將繼續持有比特幣至價格再次上漲，不會放棄計劃。

著名經濟學家克魯格曼看淡加密貨幣前景，將炒風比喻為十多年前的美國樓市泡沫，當大部分人都不相信大跌時，就引發全球金融危機。他強調，投資加密貨幣的人已落入「大型信任騙局」。

市場對未來發展也感擔憂，加密貨幣交易所Coinbase宣布，短期不會恢復招聘。公司稱，在評估業務、員工數目及職位空缺後，決定在大環境轉好前暫停招聘。該公司上季收入按年跌27%，今年以來股價累挫逾70%。