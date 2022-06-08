二手交投放緩　沙田第一城兩房戶減價45萬沽出

疫情緩和後樓市已消化了一批購買力，近日二手交投較早前有所放緩，其中沙田第一城6月份暫錄6宗成交，較上月同期下跌約33.3%，其中一個兩房單位減價45萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島8座高層F室，「大兩房」設計，實用面積約465方呎，早於今年1月放售單位，初時叫價900萬元，期後減至880萬元，4月份再減價至845萬元，議價1個月終以820萬元成交，呎價約17,634元。

●中原林志達透露，鰂魚涌康山花園6座低層F室，實用面積約592方呎，三房間隔，望內園景，附有新裝修，5月於未補價第二市場放盤，叫價730萬元，議價後減50萬元，終以680萬元綠表價易手，呎價約11,486元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角半山天寶大廈低層A室，實用面積約1,135方呎，套三房加工人房設計，連車位成交價2,404萬元，呎價約21,181元，單位原先叫價2,500萬元，減價96萬元成交，減幅約3.8%。

●美聯王俊安稱，北角港運城2座高層D室，實用面積約653方呎，兩房間隔，買家為同區用家，原業主叫價約1,400萬元，議價後以1,320萬元市價成交，呎價約20,214元。

●中原翁梓軒透露，灣仔尚翹峰高層A室，實用面積約531方呎，三房間隔，附有露台，以1,430萬元易手，呎價約26,930元，新買家屬於區內換樓客。

●美聯蕭振邦表示，西營盤均益大廈3期A座中層A2室，實用面積約374方呎，原業主開價約550萬元，同區用家見物業鄰近港鐵站，議價後以510萬元成交，呎價約13,636元。

●中原盧宏基指，西半山殷樺花園2期中層C室，實用面積約842方呎，套三房間隔，有裝修，以3.65萬元租出，呎租約43元，原業主於2019年以1,800萬元買入。

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九龍區

●香港置業胡耀才表示，啟德嘉匯6座低層E室，實用面積約707方呎，套三房間隔，享內園景，以約2.75萬元放租1個月後，即吸引外區客洽詢，議價後減價1,000元，以2.65萬元租出，呎租約37.5元，新租客為家庭客。

●中原袁顯岸透露，紅磡海逸豪園10座中層G室，實用面積約592方呎，「大兩房」間隔，以1,199.8萬元成交，呎價約20,267元，新買家為外區客，睇樓一星期即入市，原業主於2007年8月以415萬元買入，近日決定舉家移民才決定沽貨。

●美聯李健暐稱，奧運站凱帆軒1座低層G室，實用面積約448方呎，兩房間隔，吸引早前計劃入市新盤之用家承接，成交價885萬元，呎價約19,754元，原業主於2007年12月以356萬元購得，轉手帳面獲利529萬元，升值近1.5倍。

●中原程智聰指，長沙灣ONE NEW YORK高層C室，實用面積約468方呎，兩房間隔，以769萬元易手，呎價約16,432元，新買家為同區客，議價後即拍板入市自用。

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新界區

●中原黃俊傑稱，青衣藍澄灣2座中高層H室，實用面積約451方呎，兩房間隔，叫價608萬元，減價18萬元，以590萬元沽出，呎價約13,082元，新買家為一對年輕情侶，睇樓數日立即還價洽購，終入市上車。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝表示，荃灣朗逸峰3座低層B室，實用面積約966方呎，套三房連工人套房間隔，以1,033萬元售出，呎價約10,694元，原業主於2015年6月以870萬元購入，持貨約7年帳面獲利163萬元，期內升值約19%。

●世紀21天生置業鄭少坤指，屯門NAPA第5A座低層D室，實用面積約459方呎，兩房間隔，望園景，原先叫價578萬元，減價28萬元，獲區內買家洽購，成交價550萬元成交，減幅約4.8%，呎價11,983元，原業主持貨約5年，帳面獲利64萬元。

●祥益林偉光表示，屯門大興花園2期6座低層D室，實用面積約464方呎，兩房間隔，獲區內短租客見單位鄰近原居所，方便視察裝修進度，而可供短租的盤源難求，決定以月租1.25萬元承租，呎租約26.9元。

●祥益邱家邦表示，屯門居屋兆山苑K座中層6室，實用面積約546方呎，兩房間隔，原業主由4月下旬開價480萬元，累減15萬元，終在已補價自由市場以465萬元即睇即買，購入上址作自住之用，呎價約8,516元。

●美聯梁浩文透露，屯門南浪海灣3座低層B室，實用面積約547方呎，兩房連儲物室間隔，獲用家斥資665萬元購入，呎價約12,157元，原業主於2016年10月以457萬元購入，轉手帳面賺208萬元，物業升值近45.5%。

●中原林頌宜表示，元朗PARK YOHO本月暫錄得兩宗買賣，屋苑16B座高層C室，實用面積約520方呎，兩房間隔，享園景，叫價780萬元，經議價後，以770萬元沽出，呎價約14,808元，新買家為上車客，睇樓兩星期購入上址。

●中原林偉明稱，上水新都廣場剛錄本月首宗買賣，屋苑2座高層C室，實用面積約596方呎，三房間隔，望開揚景，開價約888萬元，議價後以885萬元易手，呎價約14,849元，現時屋苑入場費約600萬元，放盤約有15個。

●世紀21宇田徐雄新指，大埔太湖花園12座低層A室，實用面積約440方呎，兩房間隔，獲用家以628萬元購入，呎價約14,273元，單位原開價660萬元，放盤6個月，最終減價32萬元成交，減幅近5。

●中原歐偉基指，沙田欣廷軒本月錄約1宗成交，該盤3座中層F室，實用面積約414方呎，兩房間隔，放盤時開價約830萬元，議價後以810萬元獲承接，呎價約19,565元，新買家為上車客。

●中原黎宗文表示，沙田第一城6月錄約6宗買賣，對比上月同期錄9宗成交略為減少，包括47座中層A室，實用面積284方呎，兩房間隔，開價約585萬元，本月初減至555萬元，日前議價後以540萬元易手，呎價約19,014元。

●中原侯惠良指，大圍名城6月暫錄兩宗買賣，屋苑3座南翼中層B室，實用面積約785方呎，套三房間隔，開價約1,380萬元，議價後售1,368萬元，呎價約17,427元，原業主於2012年以770萬元購入，持貨約10年帳面賺約598萬元，期內升值約77.7%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山天宇海剛錄本月首宗買賣，單位為3A座低層C室，實用面積約811方呎，套三房間隔，開價約1,180萬元，議價後以1,143.5萬元易手，呎價約14,100元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯透露，馬鞍山居屋錦豐苑F座低層1室，實用面積約647方呎，三房間隔，望園景，原先於已補價自由市場叫價730萬元，放盤兩個月，減30萬元，終以700萬元沽出，呎價約10,819元。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山海栢花園4座低層B室，實用面積約426方呎，一房間隔，開價730萬元，放盤1個月，獲買家以689萬元承接，呎價約16,174元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢翠雅花園雙號屋，實用面積約1,300方呎，套兩房連工人房間隔，附約400方呎花園及雙車位，望山景，原先叫價4,200萬元，累減720萬，成交價3,480萬元，呎價26,769元，上址銀行估價3,000萬，成交價高約16%。

●中原柯勇指，將軍澳新都城2期1座中層B室，實用面積約363方呎，兩房間隔，最新以680萬元易手，呎價約18,733元，原業主於2017年4月以558萬元購入，持貨5年帳面獲利122萬元離場，期內升值約22%。

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