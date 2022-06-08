半世紀從未出錯！油價倘見140　經濟年半內必衰退

環球地緣政治錯綜複雜，任憑美國總統拜登怎努力，油價仍居高不下，財長耶倫最新也稱，通脹高得令人難以接受，料將持續在高位，可能要調升之前對今年美國通脹4.7%的預測。隨着俄烏戰事令天然氣等能源被「武器化」，使原油需求大增，研究機構DataTrek警告，紐約期油每桶140美元是值得關注的指標，因自1970年以來，油價在任何時期於一年內倍升，衰退便在未來12至18個月出現。回看紐約期油於去年12月處於70美元水平，周三(8日)曾高見121.37美元。

經合組織(OECD)也下調了經濟評估，料今年全球國內生產總值(GDP)僅增3%，比早前預測下調1.5個百分點。

現時不少分析皆認為油價會高見140美元或以上，全球首5大原油貿易商新加坡托克集團稱，由於俄羅斯試圖將石油出口從歐洲轉移，令供應維持緊張，未來數月油價很可能升至150美元或更高。早前摩根大通及高盛也提及布蘭特期油可能升至每桶140至150美元。

事實上，外媒周三引述消息報道，俄羅斯正將其東部主要港口Kozmino的石油出口增加約1/5，以滿足亞洲買家的需求，而歐洲多國正逐步捨棄對俄國能源的依賴，轉而向美國購入能源應急，帶動其成為美國液化天然氣(LNG)最大出口地。美國能源情報署報告顯示，首4個月約74%的LNG出口往歐洲，去年僅有34%，取代亞洲過去兩年作為美國最大出口地的寶座。

報告指，自去年12月，歐盟和英國錄破紀錄的美國LNG進口量，去年美國LNG佔兩地LNG整體進口量26%，成為最大供應商。在需求強勁下，今年首4個月歐英進口的美國LNG量亦按年增3倍，意味歐洲目前有一半的LNG進口量均來自美國。相反，首4個月美國輸往亞洲的LNG按年減51%，日均LNG出口量降至23億立方英尺，去年日均為46億立方英尺。美國天然氣價今年累飆約1.6倍，周三高見每百萬英熱單位9.455美元。

為抗擊通脹，美國難以任由油價向上，亦無法在不推高油價的情況下，為歐洲供應能源。為此，耶倫正積極地與歐洲國家商討辦法，尋求在俄羅斯得益較少的情況下，讓俄油進入國際市場。她亦再度承認去年把通脹形容為「暫時」的說法不恰當，「應用比暫時更恰當的字眼」，惟當時未預料疫情會出現新變種，以及俄烏爆發戰事。