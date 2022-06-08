【唔覺唔覺買貴咗】點解食嘢唔夠以前咁飽？全球企業咁做...

老一輩的港人或許記得，以前有個「腸粉」例子可以用來形容通脹。話說有顧客問，為何百物騰貴，腸粉仍不加價？老闆回答說：「其實已加了，因為以前一張腸粉皮可以分5條，現時只分4條，腸粉是薄了的。」如今，全球食品企業也開始這樣做了...

外媒報道，從衞生紙到乳酪、咖啡到玉米脆片，世界各地的製造商在「不加價」的情況下悄悄地減少了分量。有專家警告，一旦產品縮水，就算未來通脹放緩，也回不了頭。

在美國，健力氏(Kleenex)一盒面紙現為60張，幾個月前有65張；Chobani的乳酪從150公克減為127公克。在英國，雀巢將Azera美式即溶咖啡罐從100公克減至90公克。在印度，一塊Vim洗碗皂的重量從155公克縮至135公克。

專家形容這是「縮水式通脹」(Shrinkflation)，不是甚麼新鮮事，但在高通脹時期，隨着公司苦於因應原材料、包裝、勞動力和運輸成本上漲，這現象就會激增。

早在去年秋天，專家就開始注意到麥片包裝盒變小，即「縮水式通脹」由此開始，舉例從Cottonelle Ultra Clean Care捲筒衞生紙從每卷340張減少到312張，到Folgers咖啡，將其1,400公克的容器縮小到1,200公克，但聲稱仍能泡出400杯咖啡。Folgers公司說，正使用一種新技術使咖啡豆重量變輕。

製造商偏好「縮水式通脹」，是因客戶通常只會注意到加價，不會特別留意分量，尤其衞生紙張數。百事公司(PepsiCo)旗下薯片公司Fritos標有「派對尺寸」的Fritos Scoops一袋過去是510公克，現在幾乎所有都促銷440公克。

佳得樂(Gatorade)飲料瓶也縮水，該公司最近開始逐步淘汰900毫升的瓶，取而代之是795毫升。日本卡樂B(Calbee)5月宣布許多產品的重量減少10%而價格上漲10%。Domino's Pizza今年一月宣布，原本一桶10塊雞翼減少為8塊，價格不變。