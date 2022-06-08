白石角全新盤招標連售5伙　套現逾6387萬

新盤市場周三(8日)暫沽13伙，當中逾半數屬招標成交。大埔白石角全新盤就透過招標連環售出5伙，套現逾6,387萬元。同時，西貢及薄扶林亦錄得豪宅成交。

●白石角Silicon Hill第1期單日連沽5伙

同時，第1座11樓B1單位，實用面積770方呎，以1,524.69萬元沽出，呎價19,801元，成交價屬項目標準戶型新高。資料顯示，該盤至今累計售出179伙。

●西貢133 PORTOFINO四房售2,350萬元

●紅磡必嘉坊．曦匯設逾3萬方呎會所

他續指，首張價單將提供不少於65伙，定價會參考同系的啟德項目。必嘉坊首階段Baker Circle One的會所Club Baker，連園林總面積逾3萬方呎，為首階段3座住宅大樓的住戶共享使用。會所設有2層，位於項目的2樓及3樓，設計加入日式元素，提供約40項設施，包括瑜伽空間、露天園林泳池、健身室及燒烤樂園等。

●薄扶林碧麗軒複式戶6,600萬沽

豪宅新盤續錄成交，華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒周三(8日)透過招標沽出1伙複式戶。上述為19號單位，位於低座2樓及3樓，實用面積1,752方呎，連638方呎平台及76方呎天台，成交價為6,600萬元，呎價約37,671元。資料顯示，該盤由上月底至今已招標售出4伙，套現逾2.8億元。

●何文田晟林招標沽2伙一房戶

何文田晟林新近沽出2伙，共涉及1,383.28萬元。當中，16樓F室為實用面積306方呎的一房間隔，招標成交價為710.08萬元，呎價約23,205元。買家採用「先住後付」付款計劃入市。

●旺角利奧坊‧壹隅明日發售20伙

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，由即日起至6月30日期間，經利嘉閣地產購入旺角利奧坊．壹隅、旺角利奧坊‧凱岸、旺角利奧坊．曦岸及鰂魚涌THE HOLBORN單位的各首8名買家，可獲贈雙溫區酒櫃一個，每個價值約5,000元，優惠總值約港幣16萬元。

●油塘蔚藍東岸新增付款計劃

有發展商推出新付款方法吸客。五礦地產（00230）旗下油塘蔚藍東岸，最新推出「超級輕鬆建築期付款計劃」，提供最高11%樓價折扣優惠。

五礦地產營銷及市務總監方俊表示，上述付款計劃的買家只需繳付5%作為臨時訂金，其餘95%樓價於發出入伙通知書才繳付。同時，樓盤亦新設「超級輕鬆第一按揭貸款」，貸款額最高金額為成交價的80%。項目全盤共提供688伙，實用面積由237方呎至2,136方呎，戶型涵蓋開放式至四房，迄今累售404伙，佔整體近六成，套現約35億元。

●西南九龍維港滙夥中原推父親節優惠

中原資深營業董事林偉文表示，由即日起至6月30日，經該行購入項目任何期數的首10名三房至四房買家，可獲贈家庭影音組合，每份禮品價值5,000元，全數總值約5萬元。優惠先到先得，送完即止。他續指，近日一手新盤市場狀態大勇，多個新盤排隊登場，且百花齊放。

●大圍站柏傲莊III終止交易個案增加203宗