著名學者席勒：美衰退成因恐是「預言自我實現」

外媒報道，2013年諾貝爾經濟學獎得主、自創經周期因素調整後市盈率(CAPE)指標的耶魯大學著名教授席勒(Robert Shiller)表示，由於投資者、企業和消費者愈來愈擔心經濟下行，「預言的自我實現」一定程度上使美國經濟「有很大可能性」陷入衰退。

他說：「這種恐懼可能導致現實。」

隨着通脹加速以及聯儲局加大遏制通脹的力度，人們對經濟可能萎縮的擔憂已經升溫。一些企業高管已經敲響了警鐘，股價也大跌。而且愈來愈多的美國民眾表示，經濟正朝着錯誤的方向發展。這一切都可能導致消費者和企業變得更加謹慎，埋下經濟衰退的種子。

席勒認為未來兩年某個時候出現經濟衰退的可能性在50%，「大大高於正常水平。」

席勒在接受電話採訪時表示，現正形成的敘事的一個重要部分都是圍繞着聯儲局加息以及未來採取更多行動的策略。

外界普遍預計，聯儲局主席鮑威爾和他的同事下周開會時將把利率提高0.5個百分點。他們還將發布對經濟和利率的最新預測。

席勒表示，利率上升的前景最初可能會導致購房熱潮，買家會試圖在利率進一步上升之前鎖定抵押貸款利率，然而隨着房地產市場崩潰，可能會勾起人們對上次發生這種情況時的記憶。「我們處於房地產泡沫的觀點還沒有被廣泛討論，但它正在開始回歸。」

他還稱，美國人現在更可能出現經濟衰退預言的自我實現，原因是這個國家正在集體遭受疫情的「創傷後應激障礙」。在美國，已經有超過100萬人因為疫情而喪生。

席勒說，社會極度兩極化，相互對立的政治陣營越來越地將另一個陣營視為惡魔，也增加了恐懼驅動現實的風險。

美國總統拜登所在民主黨的政治策略師抱怨，鑑於就業市場的強勢，對經濟的擔憂過頭了。一些經濟學家認為，美國就業市場正處在有史以來最緊俏的時期。但席勒說，通脹上升對美國人心理的影響比對勞動力市場狀況的影響更大。

他說：「通脹影響到所有人。每次他們去商店，都會感受到通脹，這讓他們很生氣。」