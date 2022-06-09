東方日報B1：恒指兩月高　科網股舞　新股集資年插九成

恒指高開257點後反覆向上，盤中最多揚532點，高見22,064點，逼近100天移動平均線後回順，收市報22,014點；國企指數亦升211點或2.83%，收報7,679點。

事實上，港股周三總成交額增至1,842億元，其中阿里、美團及騰訊佔409億元，惟「北水」透過港股通淨賣出9,077萬元，連續5日流入斷纜。

內地遊戲審批「解凍」後，大行逐漸恢復信心。花旗指，有關舉動對整個互聯網行業釋出發出政策支持的正面信號，而完美世界及盛趣遊戲等發展成熟的工作室有份上榜，預示騰訊獲批遊戲版號的機會增加。

不過，摩根士丹利認為，監管機構發版號時優先考慮中小型發行商，又指目前月均獲批版號數量仍較前兩年低四成以上，行業未來將面對版號數量減少、未成年人遊戲時間減少和內容制度更嚴格等新常態。

面對內地發展受限的挑戰，騰訊加速其「出海」布局，旗下王牌手遊《王者榮耀》將在今年底推出國際海外版本，下月將逐步公布多輪內測，股價漲幅逐漸擴大，以全日高位391.4元收市，漲6.47%，為3個月新高。

另邊廂，滴滴出行似乎正走出監管陰霾，傳該公司計劃進軍電動車產業。消息指，滴滴擬收購有國企背景的電動汽車製造商國機智駿三分之一股份，成為後者第二大股東。

光大證券國際預期，內地將採取更寬鬆貨幣政策，並加強維持金融市場的穩定性，港股現價已反映大部分美國加息因素，仍具估值優勢，預期恒指下半年有望上試25,000點水平。

瑞士百達財富管理指，內地針對平台經濟的監管更透明，但企業盈利能力仍存在不確定性，相信恒指下半年僅會緩慢上升。

然而，本港新股市場持續受困外圍環境不明朗，會計師行羅兵咸永道預計，上半年有22隻新股，集資額171億元，按年挫92%，但強調英、美市場新股集資額亦跌逾九成。該行資本市場合夥人黃金錢派「定心丸」，稱企業在港上市需求未減，現時仍有180間公司排隊上市申請，較年初增30家，預期下半年多項有利經濟增長政策推出，屆時新股市場可望回升。

企業觀望經濟發展，加上地緣政治局勢不穩、環球主要央行加息等，新股活動放緩。羅兵咸將本港全年集資額預測「腰斬」，由年初的3,500億至4,000億元，降到介乎1,800億至2,000億元，預估上市個案亦由120宗，減至80宗。

該行企業客戶主管合夥人黃煒邦指，預測當中包括3至4間集資超過100億元的「巨無霸」新股(Mega IPO)；6至8間集資介乎50億至100億元大型新股，以及5至10間特殊目的收購公司(SPAC)。

他坦言，市況影響投資者信心，令企業估值受壓，拖累新股定價，不少企業都延遲上市計劃，特別是優質的公司。同時亦多了中資概念股以不涉及集資的介紹形式回流香港市場，先取得多一個融資平台，待市況回復時再進行融資。

黃煒邦又提到，今年環球面對眾多不確定因素，難以預測本港集資規模能否達到全球三甲，但最近內地放寬互聯網平台企業監管，更恢復遊戲版號審批，有助改善整體市場氣氛，有望改善投資者信心及市場定價，可能刺激企業重啟上市計劃。

中美之間就中概股的審計問題未解決，意味中概股在美國仍面臨除牌風險。黃氏指，雙方在審計的爭拗已維持相當長時間，而談判過程有起有落，香港具有國際資本的優勢，相信仍是企業融資的選擇地。另外，香港交易所（00388）將於明年在歐美市場設立國際辦事處，相信能吸引更多國際公司和投資者，鞏固香港作為國際金融中心的地位。

他又指，為保持競爭力，本港應繼續研究完善上市條例，包括容許未有盈利的高科技創新企業上市，創業板的定位亦應考慮改變為協助中小企或初創上市。

放眼全球新股市場，情況同樣慘淡。據Dealogic數據，今年首5個月，環球僅錄得596宗首次公開招股(IPO)，集資規模只有810億美元(約6,318億港元)，分別按年減少51.81%及71.37%，反映IPO價量齊降為上半年大勢所趨。