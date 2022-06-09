【逾15年首次】美證監主席：將全面改革股市制度

外媒報道，美國證交會(SEC)主席Gary Gensler醞釀全面改革用於支持美國股市的部分制度。

Gensler在一份講稿中表示，已要求美國證交會工作人員評估股市交易流程變化，讓45萬億美元的股票市場對散戶投資人更透明與公平。該計劃可能會直接影響Citadel Securities、Virtu Financial、Robinhood等券商處裡零售訂單的方式。

Gensler提出的交易流程變動需要SEC委員兩次投票才能生效，如果該計劃得以實施，將是美國股市逾15年以來最大的一次改革，也是該機構迄今對去年GameStop和其他散戶愛股瘋狂交易的最直接回應。

他說：「目前市場在不同領域間沒有公平競爭環境：批發商、黑池交易與交易所。考慮到目前的市場區隔、集中度以及缺乏公平競爭的環境，是否能對投資者盡可能公平與競爭還不清楚，成本都是由散戶投資者承擔。」

Gensler要求SEC考慮創造一個逐單拍賣機制，幫助散戶能獲得訂單最佳價格，該結構將借鑒目前選擇權市場的做法。

美國證交會去年拒絕禁止將經紀商將客戶的股票訂單發送給做市商獲得報酬的作法列入SEC規則改變的一部份，讓金融公司感到不安。目前包括Virtu和Citadel Securities在內的公司，向散戶經紀公司支付執行客戶交易費用的做法稱為「訂單流支付」(PFOF)。

雖然Gensler並未完全呼籲禁止PFOF，但他表示已要求員工找出「減輕」利益衝突的方法，並提出調整規則的想法，讓在交易所的交易而非透過作市商進行的交易更具吸引力。

擬議中的規則變化將包括SEC對「最佳執行」(Best Execution)要求的定義，將迫使零售經紀商將客戶訂單發送至由交易所或場外交易場所進行拍賣，允許市場參與者對訂單進行競爭交易。

目前零售經紀商可以直接將客戶訂單發送給批發經紀商執行，只要該經紀商的價格與美國交易所提供的最佳價格匹配或更好。不過，大型做市商通常比最優價格高出不到1美仙，Gensler批評這種模式限制零售訂單競爭。

新規則將要求零售商將PFOF客戶訂單發送給提供最佳交易的批發商，而不是支付最多的批發商，這可能從根本上改變批發商的商業模式。

針對PFOF支付的措施威脅Robinhood與其他零售經紀商的商業模式，該些經紀商都依靠相關的收入提供免佣金的交易。在Gensler發表上述言論前，Robinhood法務主管Dan Gallagher在同場會議上警告稱，SEC的提案最好包括「大量經濟分析」以證明改革合理。

Gensler並未透露預計SEC何時公布他提出的意見。如果大多數委員投票同意提出的該些計劃，將公開徵求公眾意見並將回饋列入考慮，幾個月後再另外舉行投票確定最終法規。