國際油價創13周高位　紐約升逾2%見122美元

美國對汽油的需求仍持續上升，加上市場預期中國石油需求將上升，以及對多個國家的供應擔憂，均刺激國際油價周三(8日)上漲。

紐約7月期油收報每桶122.11美元，升2.7美元或2.26%；布蘭特8月期油收報每桶123.58美元，升3.01美元或2.5%，齊創約13周高位。

美國能源資訊署(EIA)公布，上周美國原油庫存增加202.5萬桶，預期減少191.7桶，前值減少506.8 萬桶。汽油庫存減少81.20桶，預期增加28.3萬桶，前值減少71.1萬桶；精鍊油庫存增加259.20萬桶，預期增加106桶，前值減少53萬桶。

美國颶風季即將開始，根據過去的經驗，墨西哥灣沿岸將面臨較大風險。而對於提供美國近半煉油能力的墨西哥灣來說，颶風還可能進一步加劇美國燃料供應的短缺，引發新一輪的價格瘋漲。

美國47%的煉油產能位於墨西哥灣沿岸，而此地一直是颶風肆虐的危險地區。這就意味着即將到來的美國颶風季將很可能大幅打擊該地區的短期煉油能力，甚至造成進一步的損失，例如2021年「艾達」颶風造成該地區350多起石油泄漏事件。

摩根大通分析師指出，如果惡劣天氣迫使得克薩斯州和路易斯安那州的大部分煉油產能像往常一樣關閉，美國國內將面臨部分燃料供應不上的困境。

標準普爾全球副總裁兼美洲煉油主管Debnil Chowdhury也表示，如果今年颶風襲擊墨西哥灣沿岸並影響煉油能力，美國很有可能會出現燃料短缺，這將導致價格持續上漲。