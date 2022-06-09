美股道指收跌207點　憂美經濟放緩

投資者評估美國經濟放緩的可能性，美股3大指數周三(8日)反覆向下。鞐指收報32,910點，跌269點或0.81%；標指收報4,115點，跌44點或1.08%；納指收報12,086點，跌88點或0.73%。

繼美國首季國內生產總值(GDP)以年率計按季錄倒退1.5%後，次季增長亦未見明朗，據亞特蘭大聯邦儲備銀行的GDPNow模型估算，把次季經濟增長預測從1.3%下調至0.9%，離負增長僅一步之遙。一般認為，當GDP連續兩季錄負增長，便被視為技術性衰退。

對於經濟何時落入衰退，以及美國聯儲局何結束緊縮周期仍未有普遍共識，全球最大對沖基金橋水創辦人、「鱷王」達利奧(Ray Dalio)認為，緊縮政策將使很多金融資產出現調整或下跌，造成的傷害巨大，各地央行將再次放寬政策，這個狀況很大機會出現在2024年美國總統大選時期。

油價走勢無疑左右股市，摩根大通預期，油價將繼續向上，美股亦然。該行首席全球市場策略師和全球研究聯席主管Marko Kolanovic相信，美國經濟強大，足以承受油價升至每桶150美元，消費者此前曾經歷油價在每桶130，甚至135美元水平，相信這次亦能應付。

Kolanovic續指，將看見經濟增長放緩，無人認為將不出現任何問題，惟美國和全球經濟終能避過衰退一劫。該行的年底標指官方預測為4,900點，他料最終降至4,800點水平。不過，他預期投資者不會在未來一年選擇只持有現金，茫然地等待衰退來臨，尤其當看到消費者表現良好，料投資將陸續重返股市。

企業消息方面，外媒引述消息人士指億萬富豪馬斯克的Twitter收購案存在不確定性，故暫停其融資計劃，直至收購變得明朗化為止，Twitter股價收市微升0.75%。另外，外媒指美國證交會(SEC)將對股市交易程序進行重大改革一事，或觸發經紀商和莊家激烈反對。

金寶湯公司截至5月1日止第三財季按年多賺17.5%至1.88億美元，該企指供應鏈和人手緊張問題得以紓緩，有助產品庫存和產量回復正常水平，惟因在「強勁通脹」下，料今財年經調整每股盈利維持介乎2.75至2.85美元水平，該股曾漲3%後，收報47.31美元，升1.6%。