陳蓓敏：睇好港股後市 可考慮盈富基金
2022年06月09日 07:00
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美國財長耶倫在聽證會上表示，高通脹數據需採取措施以防惡化，高油價格，因地緣政治，未來能源將傾向風能和太陽能源。宏觀因素影響，下半年油價難向下行。美國4月消費者信貸增加至380.7億美元，較市場預期350億美元為多，需留意還貸情況。美股三大指數重返重要關口，料見反覆，聯儲局下周會議。澳洲央行再大力加息0.50厘，高於市場預期。世界銀行已提出全球面對滯脹風險。
內地有60款遊戲版號獲審批，龍頭騰訊(00700)，網易(09999)雖未見有遊戲上榜，但昨日股價皆有5%以上進帳。經大半年嚴控監管下，終見審批回正軌，有利投資者信心。內地股市反覆做好，深證指數高收於12,000關口以上，上證指數後市向3300關口前進。港股受內地寬鬆監控手遊版號，新經濟板塊起舞跳高，帶動恒指升482點，高收於22,000關口以上，科技指數一口氣修復百天線上，高收4,818，升218點，達4.7%升幅，優於恒指表現。看好恒指後市表現，建議候低吸納盈富基金(02800)，向上阻力位為23.8港元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及其客户持有騰訊及盈富基金)