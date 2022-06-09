陳蓓敏：睇好港股後市　可考慮盈富基金

美國財長耶倫在聽證會上表示，高通脹數據需採取措施以防惡化，高油價格，因地緣政治，未來能源將傾向風能和太陽能源。宏觀因素影響，下半年油價難向下行。美國4月消費者信貸增加至380.7億美元，較市場預期350億美元為多，需留意還貸情況。美股三大指數重返重要關口，料見反覆，聯儲局下周會議。澳洲央行再大力加息0.50厘，高於市場預期。世界銀行已提出全球面對滯脹風險。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及其客户持有騰訊及盈富基金)