鄧建初：通脹趨勢已形成　銀行翻生靠加息

英治時期，銀行受惠於利率協議的護城河政策，根本不費吹灰之力，已經可以年年大賺特賺，盤滿缽滿。香港回歸後，樓市狂升卻遇上金融風暴，樓價暴瀉七成，滿街盡是負資產。特區政府為求挽救香港樓市，無所不用其極，除了剎停八萬五計劃外，更打破銀行利率協議機制。

自此供樓利率大幅下降，由當年的7至8厘一路調整至現今的P-2.5厘，甚至hibor的約1.5厘，樓價得以起死回生，重踏升浪，持續上漲多年。銀行業進入競爭激烈局面，樓按利息收入鋭減，遂向衍生產品等高風險投資商品埋手，以彌補樓市利率收窄的損失。初期客戶賺錢，銀行賺取豐厚認購費，更將迷你債券推廣至小散戶。

直至2008年美國次按爆煲出事，雷曼事件引發全球金融海嘯，股票狂瀉，觸發衍生產品大冧，銀行靠槓杆商品賺取可觀利潤時代結束。聯儲局為救股市及經濟市場，推出量化寬鬆政策，連續多年大印銀紙，利率更低至歷史罕見水平。銀行因息差再次收窄而盈利劇減。加上美國加緊抽查稅收及洗黑錢情況，動輒懲罰銀行數以十億美元計，增加人手抽查戶口、實施監察制度、限制商戶開戶等等，均令銀行成本增加，經營困難，連身為行業龍頭的滙豐也出現盈利持續倒退情況，去年更一改年派四次息的習慣，股價從此一蹶不振。

俄烏開戰前後，美國分別制裁中國及俄羅斯，令通脹加速來臨，物價飛升。美國5月份通脹率創40年高位，聯儲局力求解決，4月首次大幅加息半厘，並預告未來仍會加息多次，直至通脹回落為止。加息初期，股市多數能夠在大跌後回升，惟利息升至不可高攀的地步，經濟被拖垮，股市就會步入熊市。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)