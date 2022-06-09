道指跌269點　圓匯企134水平

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.55；港匯見7.8478；離岸人民幣(CNH)報6.6998；美元兌日圓處134.43；歐元報1.0717，英鎊報1.254。金價穩升至1,852美元。布油升2%至123.8美元，紐油報122.1美元。比特幣跌3%企3萬美元。道指期貨升46點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水117點。

●道指收報32,910點，跌269點或0.81%；標指收報4,115點，跌44點或1.08%；納指收報12,086點，跌88點或0.73%。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報22,221點，升206點或0.93%。

●即月恒生指數夜期收報21,982點，升133點，低水33點，成交26,864張。

●繼美國首季國內生產總值(GDP)以年率計按季錄倒退1.5%後，次季增長亦未見明朗，據亞特蘭大聯邦儲備銀行的GDPNow模型估算，把次季經濟增長預測從1.3%下調至0.9%，離負增長僅一步之遙。一般認為，當GDP連續兩季錄負增長，便被視為技術性衰退。

●投資者周二(7日)向iShares安碩MSCI中國ETF投入近2.7億美元，是該基金2011年成立以來單日最大資金流入。

●美國證交會(SEC)主席Gary Gensler醞釀全面改革用於支持美國股市的部分制度，勢將是美國股市逾15年以來最大的一次改革。

●聯合國秘書長全球危機應對小組(GCRG)周三發布第二份有關糧食、能源和金融系統的最新報告，稱在新冠肺炎疫情和氣候危機中，全球居民正面臨一代人都未曾經歷的生活成本危機。

●外媒報道，有「最強Apple分析員」之稱、天風國際證券分析師郭明錤稱，美國晶片大廠高通(Qualcomm)明年將首次推出針對與蘋果公司(Apple Inc.)競爭的電腦晶片。

●紐約7月期油收報每桶122.11美元，升2.7美元或2.26%；布蘭特8月期油收報每桶123.58美元，升3.01美元或2.5%，齊創約13周高位。

●紐約8月期金收報每安士1,856.5美元，升0.24%，連續兩日上漲。

●英國富時100指數報7,608點，升10點或0.13%；法國CAC指數收報6,513點，升13點或0.2%；德國DAX指數報14,593點，升37點或0.26%。

●新股友和集團一手中籤率20%，以下限2.1元定價。