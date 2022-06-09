許繹彬：港股6月「不絕」　可看高一線

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入傳統的「六絕月」，港股不似「絕」，反而有吐氣揚眉之勢，升幅相信更成為全球之冠；周三(8日)終於升穿100天線，重上22,000水平，成交更顯著增加，錄得超過1,800億元，乃近期罕見。

許指出，帶動是次港股升幅勢如破竹的主因，是突然傳出內地政府明言對科技行業的管理不會單方面約束，更稱「該激勵的時候要激勵」；另外，上海早前有傳科創板新規定會把投資者門檻大幅降至10萬元人民幣，令科創版指數迅速飈升。上述的利好消息，一來意味長達超過兩年的監管風暴或已屆尾聲，二來降低門檻有助激活科技股的上市；消息一出，以科技股為首帶領港股立即升穿20天及50天線，「北水」更連日來錄得相當可觀的淨買入。