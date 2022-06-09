郭家耀：恒指22500點阻力大 呢兩隻科網龍頭股睇位買...
2022年06月09日 10:53
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，港股最近由低位持續反彈，且成交配合，但始終累積不少升幅，加上「北水」有流出迹象，短線或會有獲利回吐盤出現。他補充，雖然內地對科網股監管放寬，有利大市氣氛，但市場仍然憂慮加息前景、通脹威脅，有機會成為資金拋售藉口，相信恒指升至22,000點樓上，尤其是22,500點有一定阻力，支持位則在21,500點水平，建議趁調整時再入市。
內地疫情回落，加上推出多個政策推動經濟活動復甦，內需股重拾動力，體育用品股、餐飲股及汽車股均有炒作。郭認為當中汽車股值得長線考慮，尤其新能源車股潛力可看高一線，但部分股份如比亞迪股份(01211)累積升幅已多，現價已衝破300港元，利好因素或已一定反映，提防高位有回吐壓力，不妨待調整再吸納。
市場對全球原油供求失衡的憂慮升溫，國際油價再轉強。郭認為可望帶動油股，3桶油中仍首選中國海洋石油(00883)，指其估值合理，且派息吸引，若看好油價走勢，現價可考慮買入。
另外，隔晚美股中概股逆市抽升，帶動本港科網股進一步向上。郭指出，內地對科企監管放鬆，有望提升相關股份估值，但次季業績相信仍有一定壓力，股價升至現水平或有一定阻力。科網股中他看好美團(03690)，回吐至190元水平可考慮長線買入。至於阿里巴巴(09988)估值亦處低位，但已累積一定升幅，建議待調整至105元水平再吸納。