郭家耀：恒指22500點阻力大　呢兩隻科網龍頭股睇位買...

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，港股最近由低位持續反彈，且成交配合，但始終累積不少升幅，加上「北水」有流出迹象，短線或會有獲利回吐盤出現。他補充，雖然內地對科網股監管放寬，有利大市氣氛，但市場仍然憂慮加息前景、通脹威脅，有機會成為資金拋售藉口，相信恒指升至22,000點樓上，尤其是22,500點有一定阻力，支持位則在21,500點水平，建議趁調整時再入市。