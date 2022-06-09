【高盛推介】阿里突破1個月高　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：科技股反彈，阿里巴巴昨(8日)大升後，今(9日)早再度做好，曾高見116.3港元，突破1個月高位。日前中國監管機構批准幾十款網絡遊戲發行，投資者對此表示歡迎，認為是中央對科技行業立場軟化的新迹象。阿里更是今日表現突出的中概板塊中升幅最大的個股之一。

觀察個股輪證資金流向，認購證於昨日獲資金轉向流入，有約597萬元。昨日流入牛證的資金較集中在90元收回區域的近牛。淡倉方面，則見昨日獲資金轉向流入，有約1,140萬元。

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