【高盛推介】阿里突破1個月高 資金兩邊部署
2022年06月09日 11:22
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高盛(亞洲)有限責任公司：科技股反彈，阿里巴巴昨(8日)大升後，今(9日)早再度做好，曾高見116.3港元，突破1個月高位。日前中國監管機構批准幾十款網絡遊戲發行，投資者對此表示歡迎，認為是中央對科技行業立場軟化的新迹象。阿里更是今日表現突出的中概板塊中升幅最大的個股之一。
觀察個股輪證資金流向，認購證於昨日獲資金轉向流入，有約597萬元。昨日流入牛證的資金較集中在90元收回區域的近牛。淡倉方面，則見昨日獲資金轉向流入，有約1,140萬元。
阿里沽(17851)，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿3.84倍，貼價。
阿里沽(12962)，行使價78元，2022年09月21日到期，實際槓桿5.03倍，中期。
阿里熊(67484)，收回價130元，行使價132元，換股比率100，槓桿比率6.04倍，近 130元收回距離遠熊。
阿里牛(69323)，收回價90元，行使價88元，換股比率100，槓桿比率4.2倍，相近收回價貼牛中街貨較低。
阿里購(28073)，行使價119.38元，2022年8月24日到期，實際槓桿5.5倍，貼價。
阿里購(24563)，行使價120元，2022年9月26日到期，實際槓桿4.8倍，中期。
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