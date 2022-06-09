【高盛推介】銀行股落後大市 市場關注下周美議息會議
2022年06月09日 11:54
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高盛(亞洲)有限責任公司：美國聯儲局將於下周初議息，市場普遍預期加息0.5厘；而近日銀行股表現落後，滙豐控股昨(8日)收跌後，今(9日)早延續跌勢，盤中低見50.6港元，跌約1%。另外，其他本地銀行股中銀香港及恒生銀行今日亦延續早前跌勢，分別下跌約0.3%至0.4%。
觀察個股輪證資金流向，滙豐認購證於昨日獲資金轉向流入，有約393萬元，並見昨日流入牛證的資金集中在46元收回區域的產品。
滙豐購(29035) 行使價60元，2022年10月25日到期，實際槓桿12.3倍，高槓桿。
滙豐購(21414) 行使價55.93元，2022年8月26日到期，實際槓桿15.1倍，貼價。
滙豐牛(51121)，收回價46元，行使價45元，換股比率100，槓桿比率9倍，遠牛。
滙豐沽(17073)行使價42元，2022年9月13日到期，實際槓桿10.3倍，貼價。
滙豐牛(55541)，收回價55元，行使價56元，換股比率100，槓桿比率8倍，遠熊。
中銀購(13621)行使價32元，2022年9月29日到期，實際槓桿11.6倍，高槓桿。
恒生購(13436)行使價165元，2022年11月24日到期，實際槓桿10.5倍，貼價。
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