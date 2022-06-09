【產經直播】科技股整固後　再領大市向上？

美國聯儲局將於下周議息，市場關注周五(10日)公布的5月CPI數據，外界預計通脹仍居高不下，加上近日油價持續上升，更加劇投資者憂慮通脹問題會拖累經濟。繼美國首季GDP按季萎縮1.5%後，第二季表現亦未必有起色。亞特蘭大聯邦儲備銀行的GDPNow預測模型最新顯示，美國第二季GDP增長料僅0.9%，低於上周估算升1.3%。按目前的形勢，美股走勢會偏弱？

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