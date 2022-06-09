【產經直播】科技股整固後　再領大市向上？

2022年06月09日 12:14
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    反映中概股表現的納斯達克金龍中國指數，隔晚逆市升逾半成。不過港股周四(9日)反覆偏軟，早段曾升近7％的阿里巴巴(09988)、以及一度重上400元的騰訊(00700)，升幅均要收窄。中資科技股整固後，可否再領大市向上？相關主題ETF三星中證中國龍網ETF(02812)近期水漲船高，5月底原仍在10元水平爭持，短短兩星期已拉升至突破12元，上望空間幾大？
    美國聯儲局將於下周議息，市場關注周五(10日)公布的5月CPI數據，外界預計通脹仍居高不下，加上近日油價持續上升，更加劇投資者憂慮通脹問題會拖累經濟。繼美國首季GDP按季萎縮1.5%後，第二季表現亦未必有起色。亞特蘭大聯邦儲備銀行的GDPNow預測模型最新顯示，美國第二季GDP增長料僅0.9%，低於上周估算升1.3%。按目前的形勢，美股走勢會偏弱？
    在波動市況下，投資者想尋求穩定回報，可考慮收息產品嗎？目標四季派息的三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)，下周一(13日)公布新一季派息，投資者可趁除淨前買入？
    國際油價周三(8日)創3個月高位收市，每桶升穿122美元水平。大行高盛預期倫敦布蘭特期油在第3季衝至140美元，較先前估計125美元為高。摩根大通睇法更進取，認為隨着亞洲新冠疫情過去，市場對能源需求會上升，油價或會短暫抽升至150美元水平。油組(OPEC)主要成員國阿聯酋日前亦表示，油價還遠遠未接近峰值。油價勢必再升多浸？三星標普高盛原油ER期貨ETF(03175)亦升穿9元，後市點睇？
    今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF分銷主管凌子敬及元宇證券首席投資總監林嘉麒，為你拆解市況。
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