大行指iPhone供應鏈較靈活　復甦前景勝Android

美國銀行及瑞士信貸等投行分析員均表示，由於蘋果公司(Apple)及供應鏈較靈活，加上Android供應商太過依賴中國市場，相信Apple會享有較佳的復甦前景。

隨着上海與周邊城市陸續解封，瑞信的研究團隊發表布報告，指硬件產能可望在6、7月逐漸回到正常水平。報告指出，Apple旗下iPhone 14的量產計劃將維持不變，但因部分型號出現生產延遲或是零件缺貨，初期產量會較少。預期新iPhone的訂單與去年持平，但最終產量可能因供應鏈中斷而有所變化。

另外，美銀分析員指出，Apple供應鏈較Android靈活，原因是關鍵組裝夥伴的產能分配非常多元化，鴻海僅5%的產能位於上海及附近城市，一至兩成產能位於香港及深圳等粵港澳大灣區城市，另於海外地區也有產能。相比之下，Android供應商有高達80%的產能集中在粵港澳大灣區及華東地區，尤其是上海及蘇州。

此外，美銀和瑞信均認為，Android更大的問題是太依賴中國市場，而目前內地智能手機需求持續疲軟。根據行業數據顯示，內地首季智能手機出貨量按年減少18%，降幅高於全球平均的11%。而iPhone在內地的出貨量維持按年增長17%。