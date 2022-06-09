長沙灣喜‧揚首張價單推32伙　入場費392萬元

市區新盤銷售部署已進入直路。喜雋發展的長沙灣喜‧揚，周四(9日)公布首張價單，提供32伙，扣除最高8%折扣後，折實平均呎價約20,474港元，開放式單位入場費約392萬元起。

喜雋發展有限公司代表梁志佳指，首批單位戶型涵蓋開放式至兩房單位。單位實用面積介乎183方呎至391方呎。售價方面，該批單位折實售價介乎約392萬至765.71萬元，折實呎價由18,900至21,713元。他指，公司為響應政府的房屋政策，建造該項目宗旨為幫助年輕人上車。

今批入場單位為5樓B室，實用面積183方呎，連23方呎平台，折實呎價21,421元。呎價最低的單位為6樓A室，實用面積391方呎，採兩房間隔，折實價約739萬元，折實呎價約18,900元。

首批全數單位折實售價低於500萬元。按定價計，預計首張價單單位可套現逾1.7億元。

項目委託中原地產作獨家代理，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目將於明日起收票及開放示範單位予公眾參觀，會視乎收票情況考慮加推，預計於本月中開售。

他續指，有信心上述價單可「一Q清枱」，入場費為新盤市場今年最低，預料下一批有約3%至5%加價空間，估計項目入伙後租金可達每方呎50至60元，回報率約3%。

資料顯示，項目為一座樓高21層的住宅大廈，提供83個單位。