帕克旗下皇冠賣盤計劃獲澳洲兩省首肯　成事只差一步

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)賣盤計劃再有進展，澳洲維多利亞省及新南威爾士省博彩監管部門批准美國私募基金黑石的收購，目前只餘西澳省監管部門的批准，皇冠便正式脫離帕克的操縱。

作為澳洲最大博彩企業，皇冠在帕克的麾下，近年捲入洗錢和旗下場地容許黑幫活動等醜聞，負面消息不斷，導致其悉尼賭場在2020年尾落成至今，一直未能取得賭牌經營；其墨爾本和珀斯業務需要在政府的監察下被整改兩年。

公司過往讓境外賭客以信用卡刷卡博彩，於本年5月底遭維多利亞省博彩及賭場監管委員會(VGCCC)罰款8,000萬澳元(約5.64億港元)，當局並指其他罰款將陸續有來。可以說，縱使黑石出價約89億澳元(約494億港元)購入皇冠後，仍要預一大筆支出來補償帕克在位期間遺下的「蘇州屎」。

皇冠的監管風波緣於2016年時有多名員工在內地涉嫌招攬賭客而被捕及被定罪；2019年公司又被多家澳洲媒體鋪天蓋地踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢，以及公司聘用的中介人(俗稱疊碼仔)或涉嫌販毒。

事件引起澳洲新南威爾士省賭業監管當局用逾一年時間調查，最終在2020年底不讓皇冠啟動其悉尼賭牌一直至今，亦觸發公司多名董事、高管、顧問相繼請辭。其後維多利亞省和西澳省亦先後啟動最高級別的調查機構皇家委員會去徹查皇冠。

至去年10月底，維多利亞省議會公開該省皇家委員會的調查報告，大數皇冠的惡行，包括公司從事不誠實、非法、不道德和剝削的行為，並且坦言這些不法行為，規模之廣泛程度令人咋舌，直言公司不適宜持有墨爾本的賭牌，並建議帕克本人控制的Consolidated Press Holdings(CPH)持有約37%皇冠股權，應大幅降至5%。

雖然當局最終沒有取消其墨爾本賭牌，但該委員會提出33項建議，包括要由政府委派的「特別經理人」全面監察公司的業務，為期兩年。另外，為確保皇冠不會重蹈覆轍，該省引入《2021年賭場和賭博法修正法案》，執行重大改革，以確保賭場按照最高的誠信標準營運，而新法案將禁止賭場一切疊碼仔公司的活動。