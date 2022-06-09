WTO：糧食危機恐持續數年　呢幾國受最大影響...

外媒報道，世界貿易組織(WTO)秘書長Ngozi Okonjo-Iweala警告，若國際社會不介入糧食短缺問題，由俄烏戰爭所引發的全球糧食危機恐持續數年，尤其是對非洲國家的打擊最為嚴重。

烏克蘭為全球主要的小麥出口國，佔全球市場約9％，同時佔全球葵花油供應42%、粟米16%。而受戰爭影響，逾2,000萬噸小麥滯留在烏克蘭的糧倉及港口，無法順利出口。

Okonjo-Iweala指出，全球小麥價格飆漲59%、葵花油漲30%、粟米亦升23%。據報，聯合國正在協助建立一條「糧食走廊」，由土耳其海軍護航，協助貨輪離開敖德薩及其他烏國港口。

目前烏克蘭透過陸路出口的糧食僅有約200萬噸。Okonjo-Iweala指出，非洲有35個國家從黑海地區進口食品，亦有22國於當地進口化肥，可見烏國港口關閉對非洲所造成的影響。

Okonjo-Iweala亦指出，目前黑海地區無法出口穀物，而7月份將迎來收成季節，部分產量將因此被浪費；所以在未來1至2年內對部分地區是災難性的情況。

秘書長補充，疫情及勞動力短缺所造成的供應鏈瓶頸亦加劇糧食短缺問題，呼籲各國放寬對食品出口的限制，避免食品價格急劇飆升。