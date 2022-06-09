「金磚四國」之父：日圓倘跌見150　會再掀亞洲金融風暴

外媒報道，創出「金磚四國」(BRIC，即巴西、俄羅斯、印度、中國)一詞的著名經濟學者奧尼爾(Jim O'Neill)表示，如果日圓兌每美元繼續貶至150日圓，即每百日圓跌見5.2港元，可能會再次掀起亞洲金融風暴。他認為，中國無法容忍日圓續貶，會出手干預。

曾任高盛首席經濟學家、現任英國智庫皇家國際事務研究所(Chatham House)高級顧問的奧尼爾表示，若日圓繼續大幅貶值，中國將認為是不公平競爭，同時不希望貶值威脅到中國經濟。

他說：「若見到日本央行堅守「孳息率曲線管控」(YCC，即保持債息零水平)，且見到美國國債孳息率繼續上升，這樣的情況和結果會對中國造成實質麻煩，可能會運用影響力迫使日本改變其貨幣政策。」他續說：「與亞洲金融風暴相提並論是相當明確的，中國若出手干預也會是相當合理的，因經濟現在疲弱。」

他指出，上次亞洲金融風暴時，中國局部拯救了亞洲區，做法是「向美國財政部暗示要逆轉強美元政策，或中國讓其貨幣貶值」。奧尼爾說：「美國前財長魯賓曾出手干預，而美元兌日圓大貶了約12日圓，那是事情結束的開端。中國現在有那樣的影響力，甚至更大。」