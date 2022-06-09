「清零」政策過嚴？南韓企業計劃縮減內地業務

外媒報道，在內地當局「清零」的防疫政策下，令部分跨國企業重新思考在內地的布局，甚至有部分南韓企業準備退出中國市場。

報道引述消息人士指，南韓零售巨頭樂天集團正準備關閉中國總部，再將集團重心轉向其他亞洲市場，並稱該計劃「已走到最後階段」。另一南韓化妝品牌Amorepacific亦稱因疫情令中國消費者信心惡化，已於內地關閉逾1,000間門市。

隸屬南韓貿易部的Kotra上海及北京辦公室主任Scott Kim稱，對南韓企業來說，中國不再是「機會之地」。他稱，內地「清零」政策過於嚴格，同時中國企業正追趕韓企步伐，直言「南韓業界放棄在中國賺錢的幻想」。

然而，地緣政治因素一直影響中韓關係，報道引述南韓工業聯合會去年12月的調查指出，86%受訪韓企認為，過去10年內地的經商條件惡化，而主因是政治風險問題。

事實上，自2017年美國計劃於南韓部署薩德導彈系統起，中韓兩國的關係急轉直下，南韓企對於內地的業務亦面臨分水嶺。

樂天於2017年因薩德事件遭內地消費者抵制，至今於內地的業務仍未有起色；Amorepacific因將公司重心由中國遷移至美國及東南亞市場，並積極拓展網上業務。