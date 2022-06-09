道期牛皮 油價跌0.2%
2022年06月09日 16:11
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●美匯指數報102.62；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報6.6906；美元兌日圓報133.66；歐元企1.0699，英鎊處1.2496。金價報1,849美元。布油報123.3美元，紐油報121.7美元。比特幣企3萬美元水平。道指期貨跌13點。
●市後關注點
19:45 歐洲央行公布6月議息結果
20:30 美國當周首次申領失業救濟人數
●恒生指數全日收報21,869點，跌145點或0.66%。國企指數收報7,606點，跌73點或0.95%；科技指數收報4,749點，跌68點或1.43%。主板成交1,637億港元。https://bit.ly/3QbLOCb
-花旗料京東618電商節總成交額按年升4%至7%。
●滬綜指收跌24點，汽車製造股挫逾3%，飛機製造股跌2%，有色金屬股跌1.7%，釀酒股跌1.4%。https://bit.ly/3xzdYQr
●中國經濟：
-海關總署：內地5月出口按年升15.3%，進口增2.8%。
●WTO：糧食危機恐持續數年，呢幾國受最大影響...
●瑞士寶盛：樓市弱勢加重本港銀行撥備壓力。
●帕克旗下皇冠賣盤計劃獲澳洲兩省首肯，成事只差一步。
●比特幣大好友警告：2/3投資虛幣基金將倒閉。
●耶倫料數周內公布調整對華關稅，重申非抗通脹萬靈丹。
●美銀料歐央行本周結束量化寬鬆政策，7月或首次加息0.5厘。
●落實撤強積金對沖法案，宏利：反映退休保障向前邁進。
●Apple再涉足金融業，提供分期付款融資服務。
●憂慮美元失勢！全球1/4央行擬未來一年增持黃金。
●IIF料今年俄羅斯經濟萎縮15%，明年續萎縮3%。
●微軟傳大幅削減俄羅斯業務，400多名員工受影響。
●傳英特爾為削減成本，凍結PC及晶片部門招聘。