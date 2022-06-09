【產經直播】港股大漲小回抑或反彈尾聲？
2022年06月09日 16:34
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港股周四(9日)反覆下跌，失守二萬點關，收報21,869點，跌145點，成交金額輕微縮至逾1,600億元；投資氣氛係咪好轉？恒指是大漲小回，抑或反彈近尾聲？
隔晚金龍指數大升，科網股個別發展，阿里巴巴(09988)繼續有得升，周四(9日)再升2%，而股王騰訊(00700)旗下《王者榮耀》國際版預料在年底推出，股價亦升1%，相反有傳京東(09618)計劃發展外賣餐飲業務，股價回吐1%；科網股中，邊隻最有動力？
國際油價高企，港股「三桶油」之一的中海油(00883)周四(9日)除淨，收市升逾2%。大行高盛調高未來布油1年價格預測至140美元，而阿聯酋亦認為，油價離峰值還有好一段距離，再加上中國經濟需求上升下，油價可否繼續有得升？
比亞迪股份(01211)公布調整回購股份方案，將A股回購價格上限升至400元人民幣，並料回購股份數量不低於450萬股，股價偏軟收市險守300元。比亞迪一個月內，勁升100元，再上空間有幾大？
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