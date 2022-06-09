周大福全年多賺11%　4、5月內地同店銷售跌28%

集團表示，中國內地的經濟狀況短期內或會受到影響，但對內地市場的中長期發展甚表樂觀。公司與加盟商將繼續加強相互合作，進一步開拓低線市場；擴大產品差異化，以吸引不同顧客群。香港方面，未來零售點發展將取決於個別店舖的零售表現及租賃狀況，但業務要達至正常化仍需要一段時間。澳門的業務過去一年因疫情受控，整體鐘錶及珠寶零售業銷售額亦已大致回復至疫情前水平，但疫情短期仍會帶來各種不確定因素，仍需密切關注未來發展。

其他市場方面，短期將聚焦於發展內需較大的地區。長遠而言，待國際旅遊恢復後，便

會重啟拓展計劃。而由於疫情對國際旅遊限制及國家的政策配合，認為內地市場的免稅業務存在很大的發展空間，並將深入探索這方面的機遇。

該公司同時披露4月至5月期間的營運數據，集團零售值在過去兩個月按年跌13%，當中佔集團零售值近九成的內地市場，按年跌12.8%；港澳及其他市場亦跌14.2%。至於內地同店銷售更按年跌28.2%，港澳跌5.9%。