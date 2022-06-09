嗶哩嗶哩首季虧損擴至22.8億　美股開市前股價急挫一成

期內月均活躍用戶達2.93億，而移動端月活用戶達2.76億，較2021年同期分別增加31%及33%；日均活躍用戶達7,940萬，較2021年同期增加32%；平均每月付費用戶達2,720萬，較2021年同期增加33%。

公司現時對2022年第二季淨營業額進行了展望，預計將達到48.5億至49.5億元。

嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿說：「面對這些挑戰，我們的月活用戶和日活用戶保持穩健增長，用戶活躍度亦有所提高。第一季度，單個用戶日均使用時長顯著增加至95分鐘，創下新高。與此同時，我們堅定的提升商業化能力，包括增加我們的付費用戶及拓展廣告市場份額。縱觀全年，控制成本及收緊費用支出對我們克服宏觀經濟壓力有至關重要的作用。我們期待恢復到正常商業發展軌道，並共同努力減輕疫情所帶來的影響。」

首席財務官樊欣說：「我們第一季的淨收入總額達51億元，按年增長30%。為滿足用戶需求，我們不斷完善產品和服務，期內付費率達到9.3%，創下歷史新高。另一方面，在有選擇地投入研發以幫助我們提升商業化能力的同時，我們實施的費用控制舉措取得了一定進展，銷售及營銷費用按季減少。未來幾個季度將繼續採取更多成本控制措施。此外，為增加我們的股權價值並管理我們的負債，我們在本季度回購了流通的美國存託股及可轉換優先票據。展望未來，我們將致力於通過增加收入和收窄虧損率來持續為股東創造價值。」