三星資產運用推環球區塊鏈ETF　6月23日掛牌

該ETF上市價定為2美元(約15.6港元)，每手為50個基金單位，初始投資額約為100美元(約780港元)；惟該ETF買賣是以港元交易。

區塊鏈是指點對點共享的分布式數字分類帳，它以相對有效和安全的方式幫助用戶之間轉移資料和財產。與傳統數據存儲相比，區塊鏈技術的優點是增強了安全性、提高了透明度並降低了交易成本。

預計到2028年，區塊鏈的市場規模將預計由 49億美元增長到2,279億美元，複合年增長率為72.9%。到2027年，區塊鏈所存的資料有可能佔據全球GDP等值的10%。

三星資產運用(香港)有限公司ETF業務及被動投資主管張嘉敏表示，數據處理和資料存儲的需求將隨着數碼世界的發展而加快。區塊鏈技術將廣泛應用於不同的業務，以提高數據傳輸效率、安全性並縮短處理時間。這是數碼轉型的未來趨勢之一。