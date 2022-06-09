三星資產運用推環球區塊鏈ETF 6月23日掛牌
2022年06月09日 18:28
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近年加密貨幣及區塊鏈技術的發展迅速，應用也日漸普及。三星資產運用(香港)宣布，即將推出亞洲首隻投資於環球區塊鏈相關的ETF——三星區塊鏈技術ETF(03171)。該ETF預計於6月23日(星期四)於香港聯合交易所上市。
該ETF上市價定為2美元(約15.6港元)，每手為50個基金單位，初始投資額約為100美元(約780港元)；惟該ETF買賣是以港元交易。
區塊鏈是指點對點共享的分布式數字分類帳，它以相對有效和安全的方式幫助用戶之間轉移資料和財產。與傳統數據存儲相比，區塊鏈技術的優點是增強了安全性、提高了透明度並降低了交易成本。
預計到2028年，區塊鏈的市場規模將預計由 49億美元增長到2,279億美元，複合年增長率為72.9%。到2027年，區塊鏈所存的資料有可能佔據全球GDP等值的10%。
三星資產運用(香港)有限公司ETF業務及被動投資主管張嘉敏表示，數據處理和資料存儲的需求將隨着數碼世界的發展而加快。區塊鏈技術將廣泛應用於不同的業務，以提高數據傳輸效率、安全性並縮短處理時間。這是數碼轉型的未來趨勢之一。