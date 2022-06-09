瑞信放慢中國擴張步伐　推遲最大項目

外媒報道，瑞信正放慢在中國的擴張步伐，推遲了其在內地的最大項目。

知情人士透露，這家總部位於蘇黎世的銀行將本地註冊銀行的目標推出時間推遲了一年，至2024年，這是自兩年前提出該項目構想以來的第二次推遲。知情人士表示，如果在當地註冊銀行，瑞信就可以建立分支機構網絡，從而推動其理財業務的成長。計劃有可能會調整。

一位知情人士表示，項目的推遲有中國內地整個行業牌照核發程序緩慢的影響，也有瑞信駐蘇黎世的高管提出質疑，在防疫封控和空前的民營企業整頓行動，導致經濟增長放緩並影響到交易撮合之際，是否還有必要向該項目投入資源。這家受到醜聞衝擊的銀行正在收緊對投資的控制，最近的全球重組也讓亞洲業務失去了自治權。

瑞信周三(8日)警告，在市場具有挑戰性、客戶流疲弱以及客戶去槓桿的情況下，公司第二季將出現虧損，並將加快成本削減。該行特別提到了亞太地區。據知情人士透露，該行正考慮在所有地區以及投資銀行和財富管理等部門裁員。

瑞信股價今年在蘇黎世市場已下跌21%。儘管有博客報道稱，道富集團可能會競購瑞信，惟瑞信在美國上市的股票周三仍下跌1%。

瑞信也正放緩在中國內地的招聘，成為抓住中國2020年開放57萬億美元金融業之機湧入中國市場後率先控制擴張節奏的跨國銀行之一。該行2020年獲得了在華證券合資企業的控制權，並計劃全資擁有。該公司去年表示，計劃未來幾年將在中國的員工數量增加兩倍。

一位知情人士表示，瑞銀去年在中國的員工數量增加了200多人，但今年將放緩招聘速度，部分原因是牌照的延遲。這位知情人士說，跨國銀行在內地新聘員工通常會獲得一年期的合同，瑞信的一個選項是不續簽合同，這可能導致未來12個月裁員數十人。裁員主要集中在中後端支持和信息技術部門。

與此同時，這家瑞士銀行正面臨一系列醜聞的困擾，這些醜聞給其造成了數十億美元的損失，促使該行展開了全球重組。知情人士說，鑑於提升股東信心已成為公司的首要任務，對中國的大舉投資已變得很沒有說服力。